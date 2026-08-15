“참 재밌고 예뻐”…‘박지윤과 이혼’ 최동석, 면접교섭권 알차게 사용하는 중

아나운서 출신 방송인 최동석이 딸과 함께한 일상을 공개했다.최동석은 최근 자신의 SNS에 딸 다인이와 시간을 보내고 있는 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 딸이 최동석의 품에 편안하게 기대어 있는 모습이 담겼다. 얼굴은 이모티콘으로 가렸지만 다정한 부녀의 분위기가 고스란히 전해진다.최동석은 "어려서부터 다인이는 내 얘기 듣는 걸 좋아했다"며 "오늘은 역사에 대한 이야기로 열띤 토론을 했고 학교에서 있었던 일 등 미주알고주알 수다를 떠는데 대화가 참 재밌었다. 그리고 참 예쁘다"고 딸을 향한 애정을 드러냈다.특히 박지윤과 이혼 후에도 딸과 만나 꾸준히 시간을 보내고 있는 최동석의 모습이 눈길을 끈다. 이날 역시 딸과 단순히 함께 시간을 보내는 데 그치지 않고 학교생활부터 역사 이야기까지 다양한 주제로 대화를 나누며 가까운 부녀 사이를 보여줬다.최동석과 박지윤은 2009년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 뒀으나 2023년 파경을 맞았다. 이후 이혼 절차를 밟으며 두 사람을 둘러싼 갈등이 알려지기도 했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr