이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘채널십오야’- ‘나영석의 와글와글’

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘채널십오야’- ‘나영석의 와글와글’

배우 공효진이 유튜브 구독자 수를 두고 솔직한 생각을 밝혔다.14일 ‘채널십오야’ 채널의 ‘나영석의 와글와글’에는 영화 ‘경주기행’의 이정은, 공효진, 박소담, 이연이 출연했다.공효진은 유튜브 채널을 만든 계기에 대해 “결국 인스타처럼 누구나 다 갖게 될 생각이 들더라”라며 “하다 보면 사람들이 나에게서 뭘 찾고 싶은지 알게 되지 않을까 했다”고 밝혔다.채널명 ‘당분간 공효진’에 대해서도 이야기가 나왔다. 박소담이 “유튜브 이름도 당분간 공효진. 근데 아직도 공효진”이라고 하자, 공효진은 처음에는 임시로 정한 이름이었다고 설명했다.하지만 채널을 시작한 뒤 구독자 수에 대한 마음은 달라졌다. 공효진은 “처음에는 구독자 숫자가 신경 쓰였다. 근데 10만 명에서 오르지도, 떨어지지도 않는다. 그때 어마어마한 감동을 느꼈다”고 말했다.이어 “내가 아무것도 안 해도 나를 궁금해하는 사람들. 20년 동안 모은 팬이 10만 명인가 싶었다”라며 팬들을 향한 고마움을 내비쳤다.나영석 역시 유튜브에 대해 “그냥 자기가 하고 싶은 것, 좋아하는 걸 하는 게 정답인 것 같다”고 조언했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr