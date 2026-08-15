사진 = 유튜브 채널 ‘채널십오야’- ‘나영석의 와글와글’
사진 = 유튜브 채널 ‘채널십오야’- ‘나영석의 와글와글’
배우 공효진이 유튜브 구독자 수를 두고 솔직한 생각을 밝혔다.

14일 ‘채널십오야’ 채널의 ‘나영석의 와글와글’에는 영화 ‘경주기행’의 이정은, 공효진, 박소담, 이연이 출연했다.

공효진은 유튜브 채널을 만든 계기에 대해 “결국 인스타처럼 누구나 다 갖게 될 생각이 들더라”라며 “하다 보면 사람들이 나에게서 뭘 찾고 싶은지 알게 되지 않을까 했다”고 밝혔다.

채널명 ‘당분간 공효진’에 대해서도 이야기가 나왔다. 박소담이 “유튜브 이름도 당분간 공효진. 근데 아직도 공효진”이라고 하자, 공효진은 처음에는 임시로 정한 이름이었다고 설명했다.
사진 = 유튜브 채널 ‘채널십오야’- ‘나영석의 와글와글’
사진 = 유튜브 채널 ‘채널십오야’- ‘나영석의 와글와글’
하지만 채널을 시작한 뒤 구독자 수에 대한 마음은 달라졌다. 공효진은 “처음에는 구독자 숫자가 신경 쓰였다. 근데 10만 명에서 오르지도, 떨어지지도 않는다. 그때 어마어마한 감동을 느꼈다”고 말했다.

이어 “내가 아무것도 안 해도 나를 궁금해하는 사람들. 20년 동안 모은 팬이 10만 명인가 싶었다”라며 팬들을 향한 고마움을 내비쳤다.

나영석 역시 유튜브에 대해 “그냥 자기가 하고 싶은 것, 좋아하는 걸 하는 게 정답인 것 같다”고 조언했다.

조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지