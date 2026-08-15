'사장님 귀는 당나귀 귀'에 새 보스가 합류한다. / 사진제공=KBS ‘사장님 귀는 당나귀 귀’

'사장님 귀는 당나귀 귀'에 새 보스가 합류한다. / 사진제공=KBS ‘사장님 귀는 당나귀 귀’

김치 명인이자 식품가공 명장 박미희 대표가 '사장님 귀는 당나귀 귀'에 새 보스로 합류한다.오는 16일 방송되는 KBS 예능 '사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 '사당귀')에서는 21년째 김치 회사를 운영하고 있는 박미희 대표의 일상이 공개된다.박미희 대표가 이끄는 회사는 연 매출 약 500억 원, 하루 최대 생산량 100톤을 기록하고 있다. 박미희 대표는 김치 사업을 시작해 회사를 키웠고, 2024년 식품가공 명장에 선정된 데 이어 2025년에는 김치 명인 제98호로 지정됐다.단일 식품공장 기준 국내 김치 생산량 1위를 기록하고 있으며, 공영홈쇼핑 판매와 재구매에서도 1위에 올랐다. 박미희 대표는 1억 원 이상 기부자 모임인 '아너 소사이어티' 회원이기도 하다.직원들은 박미희 대표를 두고 "화통도 크시고 고집불통에 심통도 부리신다"며 '3통 보스'라고 표현한다. 이에 박미희 대표는 "일만 잘하면 화는 안 내"라고 말한다.하지만 업무 현장에서는 직원들을 향한 지적이 이어진다. 박미희 대표는 "니가 뭘 알아? 해남 배추랑 대관령 배추 차이를 아직도 모르냐?"고 말하고, 또 다른 직원에게는 "십수 년을 일하면서도 이렇게 못 하냐?"며 목소리를 높인다.이를 지켜본 MC 김숙은 "기본적으로 화가 장착돼 있다"고 말한다. 박명수 역시 "아침 드라마를 보는 것 같아. 계속 반전이야"라고 반응한다.'사당귀'는 매주 일요일 오후 4시 40분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr