“독립운동하면 3대가 망한다”…김선태, 독립유공자 후손에 1000만원 기부

유튜버 김선태가 광복절을 앞두고 독립유공자 후손을 위해 사비 1000만 원을 기부했다.14일 자신의 유튜브 채널에 공개한 영상에서 김선태는 충북 충주시 항일독립운동역사관을 찾아 지역 독립운동의 역사를 살폈다.윤경로 지회장은 “‘독립운동을 하면 3대가 망하고 친일을 하면 3대가 흥한다’는 말이 있는데 사실 그 말이 틀린 말은 아니다”라고 씁쓸한 현실을 전했다.김선태는 “조금 약한데…”라고 반응한 뒤 사비 1000만 원을 지원금으로 전달했다. 윤경로 지회장은 “80이 넘어도 이런 일이 없었다. 있을 수도 없고 있어 본 일도 없다. 너무 감사하고 꼭 보람 있게 쓰겠다”고 감사의 뜻을 밝혔다.이후 유해규 씨의 자택을 찾은 김선태는 “원래 뭘 좀 여쭤보려고 했는데 죄송스러워서 못 여쭤보겠다”며 “금전적인 것뿐만 아니라 뜻을 기리는 의미로 드린 것”이라고 말했다.영상 댓글에는 최근 불거진 하영 증조부 친일 논란을 떠올리는 반응도 이어졌다. “어느 집안과는 다르게 증조할아버님, 할아버님부터 뼛속까지 독립 운동가 집안”, “독립운동을 하면 3대가 망하고, 친일을 하면 3대가 흥한다는 말이 현실이 되어버렸다”, “마지막 후손 집이 정말 너무 울컥하고 가슴 아프다” 등의 의견이 눈길을 끌었다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr