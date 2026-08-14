이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘휴먼스토리’

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그룹 EXID 혜린이 번아웃을 딛고 타코집 사장으로 변신한 새로운 일상을 전했다.14일 ‘휴먼스토리’ 채널에는 혜린의 식당 운영기를 담은 영상이 공개됐다.영상에서 혜린은 직접 매장에 출근해 음식을 만들고 손님을 맞으며 분주하게 움직였다.혜린은 요식업에 뛰어든 배경을 두고 “방송이라는 게 활동하는 시즌이라고 하나, 일을 하고 싶어도 할 수 있는 직업이 아니지 않나. 그러면 수입도 규칙적이지 않고 안정적인 생활을 할 수 있는 방안을 찾다 보니까”라고 설명했다.지난 3월에 문을 연 가게 매출은 월평균 1억 4000만 원 정도라고 밝혔다. 혜린은 “다 빼고 하면은 남는 게 4,000만 원이다”라며 “혼자는 좀 버거워서 같이 도움을 받으며 운영하고 있다”라고 밝혔다.그가 식당 일에 뛰어들게 된 결정적인 계기는 무기력한 시간을 지나오면서였다고.혜린은 “내가 왜 살고 있지? 내가 어떤 걸 좋아하지? 나는 어떤 걸 잘할 수 있지?”라는 생각에 빠졌다고 털어놨다. 한때는 오후 3~4시가 되도록 침대에서 나오지 못했다고도 했다.이후 그는 “신발을 신고 잠깐 5분이라도 나가면 ‘어차피 나왔으니 10분이라도 걸어볼까?’”라며 “집에만 있는 건 절대 도움이 되지 않습니다”라고 자신의 경험에서 얻은 생각을 전했다.또 해외 활동이 번번이 꼬였던 과거도 언급했다. 혜린은 “중국 활동을 하려고 하니까 사드 논란이 터졌고, 일본 활동을 하려니까 코로나19였고”라며 “돈 벌 수 있는 약간 그런 기회들이 다 날아가 버렸어요. 그래서 생각보다 진짜 못 벌었어요”라고 고백했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr