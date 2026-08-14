이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘사유리 임미다’

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방송인 사유리가 아들 젠의 영어 교육을 위해 하와이로 떠났다고 밝혔다.지난 12일 ‘사유리 임미다’ 채널에는 젠의 하와이 썸머스쿨 이야기를 담은 영상이 올라왔다.사유리는 어머니와 젠을 데리고 하와이로 이동했고, 2주 넘게 머물 예정이라 수영복과 수건 등 각종 준비물을 챙겼다.이번 일정에서 사유리가 가장 신경 쓴 부분은 젠의 썸머스쿨이었다. 또래 아이들과 지내며 자연스럽게 영어를 접할 수 있는 환경을 고른 것.그는 “하와이까지 왔는데 영어를 쓰는 기회가 많이 없어서” 한국 사람이나 일본 사람이 많이 없는 곳을 선택했다고 설명했다.첫 등원을 앞두고는 아들의 적응을 걱정했다. 하지만 학교에 도착한 뒤에는 사유리 자신이 더 긴장한 듯한 모습을 보였다. 그는 “첫날인데 젠보다 내가 더 긴장한 것 같다”며 “동화 같은 느낌이다”라고 감탄했다.또한 썸머스쿨의 시설을 보고 사유리는 “사진으로 보는 것보다 훨씬 압도적이다. 자연 느낌이 너무 좋다”라며 감탄을 했다.이어 “하와이에 썸머스쿨 오는 건 정말 행복한 일이라고 생각한다”며 젠에게 새로운 경험을 선물할 수 있다는 만족감을 드러냈다.젠은 방송을 통해 5개 국어를 구사하는 모습이 알려지며 ‘언어천재’로 주목받아 왔다. 사유리는 2020년 정자 기증을 통해 젠을 출산했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr