이미지 크게보기 사진 = MBC ‘유부녀 킬러’

이미지 크게보기 사진 = MBC ‘유부녀 킬러’

‘유부녀 킬러’ 공효진이 시모에게 혹독한 시집살이를 견뎠다.14일 방송된 MBC 금토드라마 ‘유부녀 킬러’에서는 유보나(공효진 분)가 제사를 앞두고 시댁에서 갖은 일을 떠안는 모습이 그려졌다.옥선자(차미경 분)는 무거운 짐을 들게 하는 것은 물론 음식 준비 과정에서도 유보나를 몰아붙였다. 겨우 정성 들여 마련한 음식에 분위기가 풀리는 듯했지만, 나물에 마늘을 넣은 사실이 알려지면서 상황은 다시 얼어붙었다.옥선자는 “아무리 뭘 몰라도 그렇지? 고아라 그래, 어? 부모 밑에서 보고 배운 게 없어서 그렇다고”라며 막말을 쏟아부었다.뒤늦게 집으로 돌아온 남편 권태성(정준원 분)은 아내를 도와주려고 설거지를 하다가 엄마와 맞서게 됐다.옥선자가 “너 평소에도 우리 태성이 집안일 시키니?”라며 다시 유보나를 몰아세우자 권태성은 “우리 집 제사인데 며느리한테 노동을 전담시킨다. 나 이거는 부당하다고 생각해요”라고 맞섰다.아들의 반발에도 옥선자의 분노는 가라앉지 않았다. 결국 “너희 부모가 생전에 그렇게 가르치디?”라는 말까지 나오면서 갈등은 걷잡을 수 없이 번졌다.권태성은 끝내 ‘제사 파업’을 선언했고, 여기에 딸 권율이 갑자기 사라지는 일까지 겹치며 집안은 발칵 뒤집혔다. 손녀를 찾는 소동 속에서 그해 제사 역시 없어지게 됐다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr