이미지 크게보기 사진 = MBC ‘나 혼자 산다’

이미지 크게보기 사진 = MBC ‘나 혼자 산다’

이미지 크게보기 사진 = MBC ‘나 혼자 산다’

‘나 혼자 산다’ 전현무가 즉석으로 7시간을 날아가 29시간 해외 여행을 즐겼다.14일 방송된 MBC 예능 ‘나 혼자 산다’에서는 전현무가 단 이틀의 휴가를 활용해 카자흐스탄 알마티로 떠나는 모습이 공개됐다.새벽 5시 50분에 일어난 전현무는 백팩에 여권과 국제면허증만 챙겼다.그는 “6, 7월 몇 달간 쉬는 날 없이 너무 바빴다”며 “전 모든 여행이 ‘전현무작정’이다. 하루만 비어도 나가고 이틀은 무조건 해외로 나간다”고 밝혔다.휴가 스케줄에 대한 질문 전현무는 “목, 금이 휴일이었고 토요일 오전 스케줄이 있다. 그래서 한국에 토요일 새벽에 오면 된다”고 답했다.이를 들은 구성환은 “저 형 미친 사람이네”라며 기겁했다.정해둔 목적지 없이 공항에 들어선 전현무는 전광판을 훑으며 즉석에서 행선지를 정했다. 특히 안내소에서 전현무는 “1박 2일로 갈 수 있는 곳이 있냐. 아무 데나 좋다”라고 여행지를 찾기도 했다.그는 “나이가 들고 시간이 그냥 흘러간다는 느낌이 강해서 기억도 잘 안 남고, 몸을 혹사시키더라도 바쁜 일정에 못한 거 해보자. 어디든 낯선 환경에 나를 던지자”고 여행 이유를 밝혔다.고민 끝에 전현무가 고른 곳은 7시간이 걸리는 카자흐스탄 알마티였다. 비즈니스석을 바로 끊은 전현무의 모습에 김신영은 “오빠 진짜 장가 못 가겠다”고 말해 웃음을 안겼다.기안84 역시 “결혼의 가장 반대점에 서 있다”고 거들었다.전현무는 현지에 도착한 뒤 직접 운전대를 잡고 전통시장과 놀이공원, 맛집 등을 찾으며 29시간의 초압축 여행을 이어갔다. 야경을 보러 이동하던 중에는 예상치 못한 상황에 “왜 이러는 거야!”라고 외치며 혼비백산하는 모습으로 웃음을 안겼다.또 음식이 가득 차려지자 “비주얼 끝장이다!”라며 폭풍 먹방을 펼쳤다. 또한 밤 늦은 시간에 전현무는 에너지 음료를 들이켰고, 이를 지켜본 출연진들은 “대체 얼마나 더 놀려고 그러냐”라며 놀라움을 감추지 못했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr