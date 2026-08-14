김지민이 라방을 진행했다. / 사진=김지민 SNS 캡처

김지민이 시험관 시술로 임신에 도전한 이유를 밝혔다.14일 김지민은 인스타그램 라방을 진행했다.한 네티즌이 시험관을 한 이유를 묻자 김지민은 "임신이 안 돼서가 아니라 건강한 아이를 낳고 싶었다"고 답했다.김지민은 "임신을 해본 적 없어서 모르겠지만 모르는 거지 않나. 정자가 건강하지 않을 수도 있고, 난자가 건강하지 않을 수도 있다. 이건 신도 모른다. 의학적, 과학적으로 좋은 걸 잘 넣고 싶었다"고 말했다. 이어 "저희는 의학 지식이 없다. 병원에서 하라는대로 따라갔다. 얄팍한 의학 지식으로 뭔가 하진 않았다"고 전했다. 또한 "준비하는 분들은 알겠지만 정보가 너무 많다. 다 들으면 못 한다. 시키는대로 했다"고 덧붙였다.뱃속 아이의 성별에 대해서는 김지민은 "다음주 쯤에 나올 거 같다. 지난번에 임밍아웃을 했으니 이번에 젠더리빌을 해보겠다"고 예고했다. 이어 "오빠(김준호)가 딸을 많이 원한다. 저도 딸을 원한다. 아들도 좋다"고 말했다.코미디언 선후배 사이인 김준호와 김지민은 지난해 7월 결혼했다. 김지민은 첫 시험관 시술 만에 임신에 성공했다. 내년 2월 출산 예정이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr