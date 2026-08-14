배우 김혜수, 조여정이 '지금 불륜이 아닙니다'에서 열연을 펼쳤다. / 사진=텐아시아 DB

이창희 감독이 23년 만에 다시 호흡을 맞춘 배우 김혜수와 조여정의 캐스팅 비화를 밝혔다.최근 서울 삼청동의 한 카페에서 쿠팡플레이 시리즈 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'(이하 '지금 불륜')를 연출한 이창희 감독을 만났다.'지금 불륜'은 행복한 가정을 내세워온 인기 인플루언서 부부와 이혼 소송 중인 이웃집 의사 부부가 불륜마저 하찮아지는 비밀에 얽히면서 펼쳐지는 이야기를 담은 작품이다.이번 작품은 드라마 '장희빈' 이후 23년 만에 조여정과 김혜수가 재회하는 작품으로 화제를 모았다. 이 같은 사실을 알고 있었냐는 질문에 이 감독은 "사실 나도 기사를 보고 알았다"고 답해 웃음을 자아냈다. 이어 "미팅 때 간단히 이야기를 듣기는 했다. 저는 과거보다는 두 사람의 조합에서 어떤 새로움을 보여줄 수 있을지를 더 고민했던 것 같다"고 밝혔다.두 배우에 대한 이야기도 이어졌다. 이 감독은 조여정에 대해 "워낙 잘하는 배우고 굵직한 작품에도 많이 출연하지 않았나"라며 "팬심으로 대본을 드렸는데 어떤 캐릭터든 일단 참여하고 싶다고 하셨다. 김혜수 선배가 캐스팅됐다고 하니 바로 하겠다고 하시더라"고 말했다.김혜수에 대해서는 '뜨거운 배우'라고 표현하며 남다른 열정을 언급했다. 그는 "사실 제가 의상 쪽은 잘 모르는 편"이라며 "김혜수 배우가 맡은 캐릭터가 인플루언서다 보니 선배님이 직접 본인의 옷을 가져오기도 하고 여러 차례 피팅을 하는 등 많은 열정을 쏟으셨다"고 전했다.'지금 불륜이 문제가 아닙니다'는 매주 금요일 오후 8시 쿠팡플레이를 통해 공개된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr