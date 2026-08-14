사진제공=AMAZE

그룹 투모로우바이투게더의 세 번째 VR 콘서트 '투모로우바이투게더 브이알 콘서트 : 엔드리스 라이드(TOMORROW X TOGETHER VR CONCERT : ENDLESS RIDE)'가 2차 예매를 시작하며 이전 시즌 작품들의 재상영 일정을 확정했다.제작사 AMAZE(어메이즈)는 14일 오전 10시 롯데시네마 홈페이지와 애플리케이션을 통해 '엔드리스 라이드' 2차 상영 예매를 개시하고, 시즌 1 '하이퍼포커스'와 시즌 2 '하트어택'의 재상영 티켓 판매도 함께 시작했다고 알렸다.'엔드리스 라이드'는 현재 롯데시네마 월드타워와 홍대입구에서 상영되고 있으며, 기차 여행을 콘셉트로 한 VR 콘텐츠와 공식 MD 상품 판매를 병행하고 있다.이번 2차 예매 대상 회차는 오는 8월 21일부터 9월 13일까지다. 해당 기간 관람객에게는 2차 랜덤 포토카드 1종이 선착순으로 제공된다.롯데시네마 홍대입구점에서는 시리즈 전편을 순차 상영한다. 8월 23일까지 시즌 3 '엔드리스 라이드'를 상영한 뒤, 8월 25일부터 9월 6일까지 시즌 1 '하이퍼포커스'를, 9월 8일부터 9월 13일까지 시즌 2 '하트어택'을 차례로 재편성한다. 이번 일정을 통해 관객들은 투모로우바이투게더의 VR 콘서트 전 시리즈를 관람할 수 있게 됐다.한편 '엔드리스 라이드'는 롯데시네마 월드타워와 홍대입구에서 상영 중이며, 2차 예매는 롯데시네마 공식 웹사이트와 앱에서 이용할 수 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr