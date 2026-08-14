인어미닛이 신보 발매를 앞두고 무드 필름를 공개했다. / 사진제공=엠오엠엔터테인먼트

3인조 보이그룹 인어미닛(In A Minute)이 데뷔 후 첫 정규앨범 발매를 앞두고 해질녘의 분위기를 담은 무드 필름을 시작으로 컴백 콘텐츠를 순차적으로 공개한다.인어미닛은 지난 13일 공식 SNS 채널을 통해 첫 번째 정규앨범 'When the sun goes down : Midnight'의 선셋 버전 무드 필름을 공개했다.영상에는 해질녘을 배경으로 촬영에 나선 멤버들의 모습이 담겼다. 레트로한 분위기 속 인어미닛 멤버들은 차분하면서도 부드러운 카리스마를 드러내며 새 앨범의 콘셉트를 예고했다.14일 오후 6시에는 미드나잇 버전 무드 필름이 추가로 공개된다. 앞서 선보인 선셋 버전과는 상반된 분위기를 담아 첫 정규앨범이 지닌 또 다른 색깔을 보여줄 예정이다.'When the sun goes down : Midnight'은 인어미닛이 데뷔 후 처음으로 발표하는 정규앨범이다. 인어미닛은 이번 앨범을 통해 그동안 쌓아온 음악적 색깔을 한층 확장해 선보인다.인어미닛의 첫 번째 정규앨범 'When the sun goes down : Midnight'은 오는 9월 9일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr