가수 하성운이 시원한 계곡에서 함께 물놀이하고 싶은 남자 가수 1위를 차지했다./ 사진=텐아시아 DB

가수 하성운이 시원한 계곡에서 함께 물놀이하고 싶은 남자 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난 6일부터 지난 12일까지 '시원한 계곡에서 함께 물놀이하고 싶은 남자 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 가수 하성운이다. 하성운은 지난달 25일 충남 보령시에서 열린 '2026 보령머드축제 K-POP SUPER LIVE' 무대에 올라 팬들과 만났다. 14일에는 워너원 멤버들과 'KCON LA 2026' 참석을 위해 미국 LA로 출국했다.2위는 가수 겸 배우 차은우가 차지했다. 차은우는 지난해 7월 육군 현역으로 입대해 현재 군악대에서 복무 중이며, 오는 2027년 1월 27일 전역 예정이다. 올해 초 200억원대 세금 추징 통보 사실이 알려져 논란에 휩싸였으며 지난 4월 관련 세금을 모두 납부했다고 밝혔다. 전역 후 복귀작으로는 드라마 '서라벌 나이프' 출연을 검토 중이다.3위는 그룹 더보이즈의 멤버 주연이 이름을 올렸다. 지난달 주연은 서울 서대문구 연세대학교 신촌캠퍼스 대강당에서 첫 팬미팅 '2026 JUYEON 1st FANMEETING in Seoul 'Youth, by Juyeon'을 개최했다. 그는 팬미팅을 마무리하며 "앞으로도 더 멋지고 좋은 모습으로 보답하겠다"고 팬들에게 감사의 마음을 전했다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '선선한 밤공기 맞으며 따릉이 함께 타고 싶은 여자 가수는?', '선선한 밤공기 맞으며 따릉이 함께 타고 싶은 남자 가수는?', '선선한 밤공기 맞으며 따릉이 함께 타고 싶은 여자 트로트 가수는?', '선선한 밤공기 맞으며 따릉이 함께 타고 싶은 남자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr