가수 김의영이 시원한 계곡에서 함께 물놀이하고 싶은 여자 트로트 가수 1위를 차지했다./ 사진=텐아시아 DB

가수 김의영이 시원한 계곡에서 함께 물놀이하고 싶은 여자 트로트 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난 6일부터 지난 12일까지 '시원한 계곡에서 함께 물놀이하고 싶은 여자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 김의영이 차지했다. 김의영은 TV조선 '미스트롯2'에서 TOP5에 오르며 대중의 주목을 받았다. 이후 트로트 가수로 꾸준히 활동을 이어왔으며, 지난해 5월에는 프로듀서 김형석이 참여한 네 번째 싱글 'STARTrot PART.1'을 발매했다. 타이틀곡 '하고 싶은 거 다 해'로 밝고 경쾌한 매력을 전했다.2위는 정미애가 이름을 올렸다. 정미애는 TV조선 '미스트롯' 시즌1에서 선(善·2위)을 차지하며 이름을 알렸으며, 2021년 설암 투병으로 활동을 잠정 중단했다가 복귀했다. 최근에는 SNS를 통해 일상을 공개하며 팬들과 소통을 이어가고 있다.3위는 가수 요요미다. 요요미는 최근 고향인 충북 청주시의 농·특산물 공동브랜드 '청원생명브랜드' 공식 홍보 모델로 발탁됐다. 요요미는 내년 6월 말까지 TV 광고와 주요 행사 등을 통해 브랜드 홍보에 나설 예정이다. 최근에는 SNS를 통해 전신 스파이더맨 슈트를 입은 사진을 공개하며 '요파이더맨'이라는 문구를 덧붙여 화제를 모았다. 2018년 '이 오빠 뭐야'로 데뷔한 요요미는 '미스트롯', '가요무대', '복면가왕', '런닝맨' 등 다양한 방송에 출연했으며, 올해 일본 팬미팅과 데뷔 8주년 팬미팅, 신곡 발표 등 국내외에서 활발한 활동을 이어가고 있다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '선선한 밤공기 맞으며 따릉이 함께 타고 싶은 여자 가수는?', '선선한 밤공기 맞으며 따릉이 함께 타고 싶은 남자 가수는?', '선선한 밤공기 맞으며 따릉이 함께 타고 싶은 여자 트로트 가수는?', '선선한 밤공기 맞으며 따릉이 함께 타고 싶은 남자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr