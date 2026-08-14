결혼식 비용도 남편이 다 부담… ♥김지영, 이번엔 도우미 찬스까지 플렉스

‘하트시그널4’ 출신 김지영이 출산 후 육아 도우미의 도움을 받아 오랜만에 외출에 나섰다.김지영은 14일 자신의 SNS에 “도우미 선생님 찬스로 바깥 구경하고 왔는데 모든 것이 짜릿해요. 고자극 바깥 세상”이라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진에는 김지영이 외출 중 들른 것으로 보이는 공간의 모습이 담겼다. 출산 후 대부분의 시간을 육아에 쏟고 있는 만큼 잠시 집을 벗어난 것만으로도 한껏 들뜬 마음이 고스란히 전해진다. 육아 도우미의 도움을 받아 짧게나마 자신의 시간을 즐긴 것으로 보인다.특히 출산한 지 얼마 지나지 않은 시점부터 육아 도우미의 도움을 받으며 비교적 여유 있게 산후 생활을 이어가는 모습도 눈길을 끈다. 김지영은 결혼 당시에도 남편이 결혼식 비용을 전액 부담한 것으로 알려져 화제를 모은 바 있다. 결혼 준비부터 출산 이후 육아까지 안정적인 환경 속에서 신혼 생활을 이어가는 모습이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr