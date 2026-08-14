뉴진스/ 사진=어도어

그룹 뉴진스(NewJeans)의 'Hurt'가 스포티파이 재생 수 3억 회를 넘겼다.14일 스포티파이에 따르면 뉴진스 데뷔 음반 'New Jeans' 수록곡 'Hurt'는 지난 12일 기준 누적 3억 5만 241회 재생됐다. 뉴진스 통산 10번째 3억 스트리밍 기록이다.'Hurt'는 드럼 비트 위에 보컬과 코러스를 올린 R&B 트랙이다. 멤버들의 얼굴 위주로 연출한 뮤직비디오는 공개 당시 시각적 연출을 줄이고 가창과 비주얼에 집중한 구성을 취했다.뉴진스가 발표한 음원 전체의 스포티파이 합산 누적 재생 수는 80억 회에 다다르고 있다. 'Ditto'와 'OMG'가 9억 회 이상을 기록 중이며, 'Super Shy' 8억 회, 'Hype Boy' 7억 회, 'New Jeans'와 'Attention'이 각각 5억 회 이상을 기록했다. 이어 'ETA'가 4억 회, 'Cookie', 'How Sweet', 'Hurt'가 3억 회 이상을 넘어섰고, 'Cool With You'와 'Supernatural'이 2억 회, 'ASAP', 'Get Up', 'Bubble Gum', 'Right Now'는 각각 1억 회 이상의 재생 수를 올렸다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr