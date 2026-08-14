그룹 뉴진스(NewJeans)의 'Hurt'가 스포티파이 재생 수 3억 회를 넘겼다.
14일 스포티파이에 따르면 뉴진스 데뷔 음반 'New Jeans' 수록곡 'Hurt'는 지난 12일 기준 누적 3억 5만 241회 재생됐다. 뉴진스 통산 10번째 3억 스트리밍 기록이다.
'Hurt'는 드럼 비트 위에 보컬과 코러스를 올린 R&B 트랙이다. 멤버들의 얼굴 위주로 연출한 뮤직비디오는 공개 당시 시각적 연출을 줄이고 가창과 비주얼에 집중한 구성을 취했다.
뉴진스가 발표한 음원 전체의 스포티파이 합산 누적 재생 수는 80억 회에 다다르고 있다. 'Ditto'와 'OMG'가 9억 회 이상을 기록 중이며, 'Super Shy' 8억 회, 'Hype Boy' 7억 회, 'New Jeans'와 'Attention'이 각각 5억 회 이상을 기록했다. 이어 'ETA'가 4억 회, 'Cookie', 'How Sweet', 'Hurt'가 3억 회 이상을 넘어섰고, 'Cool With You'와 'Supernatural'이 2억 회, 'ASAP', 'Get Up', 'Bubble Gum', 'Right Now'는 각각 1억 회 이상의 재생 수를 올렸다.
이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr
14일 스포티파이에 따르면 뉴진스 데뷔 음반 'New Jeans' 수록곡 'Hurt'는 지난 12일 기준 누적 3억 5만 241회 재생됐다. 뉴진스 통산 10번째 3억 스트리밍 기록이다.
'Hurt'는 드럼 비트 위에 보컬과 코러스를 올린 R&B 트랙이다. 멤버들의 얼굴 위주로 연출한 뮤직비디오는 공개 당시 시각적 연출을 줄이고 가창과 비주얼에 집중한 구성을 취했다.
뉴진스가 발표한 음원 전체의 스포티파이 합산 누적 재생 수는 80억 회에 다다르고 있다. 'Ditto'와 'OMG'가 9억 회 이상을 기록 중이며, 'Super Shy' 8억 회, 'Hype Boy' 7억 회, 'New Jeans'와 'Attention'이 각각 5억 회 이상을 기록했다. 이어 'ETA'가 4억 회, 'Cookie', 'How Sweet', 'Hurt'가 3억 회 이상을 넘어섰고, 'Cool With You'와 'Supernatural'이 2억 회, 'ASAP', 'Get Up', 'Bubble Gum', 'Right Now'는 각각 1억 회 이상의 재생 수를 올렸다.
이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr
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