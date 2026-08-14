그룹 에픽하이 미쓰라가 과거 방송사 PD에게 새 차를 훼손당했던 황당한 일화를 공개했다. / 사진=텐아시아 DB

그룹 에픽하이 미쓰라가 과거 방송사 PD에게 새 차를 훼손당했던 황당한 일화를 공개했다. / 사진=에픽하이 유튜브

그룹 에픽하이 미쓰라가 과거 방송사 PD에게 새 차를 훼손당했던 황당한 일화를 공개했다. / 사진=에픽하이 유튜브

그룹 에픽하이 미쓰라가 과거 방송사 PD에게 새 차를 훼손당했던 황당한 일화를 공개했다.지난 13일 에픽하이 공식 유튜브 채널에는 '사회생활 힘들죠?'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 에픽하이 멤버들은 '새 차를 타고 여행 가자는 친구들을 거절하는 방법'에 대한 사연을 두고 이야기를 나눴다. 그러던 중 미쓰라는 자신의 첫 차와 관련된 경험을 떠올렸다. 미쓰라는 "예전에 제가 첫 차를 샀을 때다. 심지어 제가 차를 잘 안 몰고 다녔다"며 "무슨 촬영이 있어서 제 차로 꼭 이동해야 하는 상황이라 한 PD님과 이동했다"고 당시를 회상했다.이어 그는 "(PD가) 거기서 담배를 피우더라. 거기까지는 오케이다. 냄새는 빼면 되니까"라고 말했다. 그러나 해당 PD의 행동은 차 안에서 흡연하는 데서 그치지 않았다고.미쓰라는 "그런데 담배빵을 하더라"며 "제 차에 담배를 버리면서 검은색으로 그을음이 남았다"고 털어놨다. 어렵게 마련한 첫 차였던 만큼 충격은 더욱 컸던 것으로 보인다.이를 듣던 타블로와 투컷도 황당함을 감추지 못했다. 두 사람은 해당 PD를 향해 "개념 없는 XX다"라고 분노했고, 타블로는 "어느 방송국이냐"고 물으며 정체를 궁금해했다. 다만 미쓰라는 구체적인 방송사나 PD의 이름은 밝히지 않았다. 그는 "그건 말할 수 없다"면서도 "그때 이후 트라우마로 웬만하면 모르는 사람을 잘 태우지 않는다"고 밝혔다.결국 미쓰라는 자신의 경험을 토대로 사연자에게 "애초에 태우지 말라"고 현실적인 조언을 건네 웃음을 자아냈다.한편 미쓰라가 속한 에픽하이는 공식 유튜브 채널을 통해 다양한 콘텐츠를 선보이며 팬들과 소통하고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr