[단독] "민희진 오케이레코즈 2000억원 얘기 처음 들어…논의 중 언급 없었다" 투자사가 밝힌 사실

민희진 오케이레코즈 대표, 오케이레코즈 사옥/사진=텐아시아 DB

민희진 전 어도어 대표가 차린 새로운 엔터사 오케이레코즈를 놓고 일각서 제기됐던 '기업가치 2000억원'은 실제 투자사와의 논의 과정에서 전혀 언급되지 않았던 것으로 확인됐다.13일 오케이레코즈로부터 투자 제안을 받고 민희진 대표와 미팅을 한 차례 가졌던 에이티넘인베스트먼트는 본지와의 통화에서 "지난 7월 딜(투자 제안)이 들어온 뒤로 민 대표와 한 차례 미팅을 가졌다"며 "하지만 투자와 관련해 자세한 이야기가 오간 건 없었다"고 말했다. 2000억원 기업가치 소문에 대해서도 "어디서도 들어본 적 없고 최근 보도를 보고서야 그런 숫자를 알았다"며 "오케이레코즈의 기업가치는 아직 책정할 수 없을 것"이라고 설명했다.오케이레코즈 같은 신생 회사의 경우 첫 미팅에서는 인사를 나누면서 각 회사가 어떤 일을 하고 사무실이 어디에 있는지와 같은 아주 기본적인 정보만 주고받는다는 게 이들의 설명이다.이어 에이티넘 관계자는 "투자 검토와 결정은 단기간에 이뤄지지 않는다"면서 "6개월에서 1년까지도 걸리는 일이다. 회사가 어떻게 성장해 가는지 숫자를 오랜 기간 지켜봐야 하기 때문이다"라고 설명했다. 업계에서는 2000억원이라는 숫자의 근거가 불분명할 뿐 더러 최근 투자 시장에서 보기 힘든 과평가라는 의견이 나온다.앞서 13일 한 매체는 에이티넘인베스트먼트가 내부적으로 검토해 오던 오케이레코즈에 대한 투자 논의를 중단했다고 보도했다. 해당 보도에선 오케이레코즈가 소속 아티스트가 없는 상태에서 높은 기업가치를 제시한 게 논의가 중단된 이유라고 밝혔다.한편, 에이티넘인베스트먼트는 최근 그룹 트리플에스, 아르테미스, 아이덴티티 등이 소속된 연예기획사 모드하우스에 100억원 규모의 단독 투자를 집행했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr