유재석이 취재진 앞에 섰다. /사진=텐아시아DB

박영진이 '놀면 뭐하니?'에 출연한다. / 사진제공=MBC

'놀면 뭐하니?' 박영진이 조커로 변신해 이중 행보를 보인다.15일 방송되는 MBC 예능 '놀면 뭐하니?'에서는 '휘파람 라이더스'의 두 번째 정모가 진행된다. 이날 박영진(문래동 박복동)은 이번 모임을 마지막으로 만들지 않기 위해 분투한다.첫 번째 모임에서 멤버들을 집에 가뒀던 박영진은 두 번째 기회를 얻어 다시 정모에 참석한다. 회원들은 당시 상황을 떠올리면서도 모임에 적응하려는 박영진을 응원한다.그러나 박영진은 모임이 진행될수록 점차 '조커'로 변해간다. 달라진 박영진의 모습에 회원들은 그를 경계하기 시작한다. 특히 허경환은 "눈이 이상해"라며 덜덜 떨고, 유재석은 "오전에는 착한 눈으로 와서 오후만 되면 이런(도른) 눈이 된다"라며 경계한다.방송에 앞서 공개된 예고편에는 달라진 눈빛과 웃음을 보이는 박영진의 모습이 담겼다. 이를 본 시청자들은 "조커보다 더 무서운 문래동 박복동", "또 찾아온 미저리…호러 특집인가요?", "올해 납량 특집은 이거다" 등의 반응을 보였다.'놀면 뭐하니?'는 이날 오후 6시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr