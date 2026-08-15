8월 '텐아시아 아티스트탑텐(TENASIA ARTIST TOP TEN)' 투표가 시작된다. 그룹 레드벨벳과 블랙핑크 등 가요계를 대표하는 여성 아티스트들이 치열한 인기 경쟁을 예고했다.
텐아시아가 주관하는 '아티스트탑텐'는 매달 가장 화제성 있는 국내 아티스트들을 선정하는 대회다. K팝을 대표하는 남자 아이돌, 여자 아이돌, 장르(인디, 혼성 그룹, 발라드 등) 아티스트들이 각 분야의 1위 자리를 놓고 경쟁하게 된다.
이번 8월 투표는 이날 낮 12시에 시작돼 오는 28일 오후 11시 59분까지 진행된다.
'아티스트탑텐' 글로벌 투표는 K-팝 보이 브랜드(K-POP BOY BRAND), K-팝 걸 브랜드(K-POP GIRL BRAND), 핫 장르 브랜드(HOT GENRE BRAND) 부문으로 나뉘어 실시된다.
K-팝 걸 브랜드 부문에서는 블랙핑크, 김세정, 아이들, 아이유, 하츠투하츠, 프로미스나인, 드림캐쳐, 오마이걸, 트와이스, 마마무, 베이비몬스터, 있지, 아이브, 니쥬, 소녀시대, 레드벨벳, 피프티피프티, 비비지, 뉴진스, EXID까지 총 20팀이 후보로 올랐다.
특히 3세대 대표 걸그룹인 레드벨벳과 블랙핑크의 경쟁 구도에 관심이 쏠린다. 레드벨벳은 지난 3일 미니 앨범 'Velvet Summer'(벨벳 서머)를 발매한 뒤 약 일주일간 음악 방송 활동을 이어갔다. 이는 2024년 6월 발매한 미니 앨범 'Cosmic'(코스믹) 이후 약 2년 2개월 만에 선보인 완전체 활동으로, 팬들의 뜨거운 관심을 모았다.
블랙핑크는 지난 8일 데뷔 10주년을 맞아 팬들과 뜻깊은 시간을 보냈다. 지수, 제니, 로제, 리사는 국립중앙박물관에서 팬 40명과 미트 앤 그리트를 진행하며 직접 소통했다. 행사에 앞서서는 위버스 라이브에 완전체로 등장해 팬들에게 인사를 전하며 데뷔 10주년을 함께 기념했다.
'아티스트탑텐' 투표는 텐아시아 투표 서비스를 통해 진행된다. 순위는 텐아시아 애플리케이션에서 진행된 투표 점수 100%로 정해진다. 매달 투표가 마감된 뒤, 팬들의 투표 점수를 합산한 가장 높은 점수로 아티스트 TOP 10이 선정된다. 투표 페이지에서는 출석 체크 시 매일 하트 1개를 선물로 주는 이벤트도 진행되고 있다.
K-팝 보이 브랜드, K-팝 걸 브랜드 부문 후보는 당월 멜론차트 및 아이돌챔프 월간 차트 상위 아티스트 TOP 20팀으로 선정된다. 핫 장르 브랜드 부문 후보는 당월 멜론차트 및 셀럽챔프 월간 차트 상위 아티스트 20팀으로 정해진다.
'아티스트탑텐' TOP 10에 이름을 올린 아티스트들에게는 최종 순위와 연계한 특집 기사, 텐아시아 홈페이지 홍보, 다음 달 아티스트탑텐 후보 포함(1위 아티스트 한정) 등 혜택이 제공된다.
박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr
텐아시아가 주관하는 '아티스트탑텐'는 매달 가장 화제성 있는 국내 아티스트들을 선정하는 대회다. K팝을 대표하는 남자 아이돌, 여자 아이돌, 장르(인디, 혼성 그룹, 발라드 등) 아티스트들이 각 분야의 1위 자리를 놓고 경쟁하게 된다.
이번 8월 투표는 이날 낮 12시에 시작돼 오는 28일 오후 11시 59분까지 진행된다.
'아티스트탑텐' 글로벌 투표는 K-팝 보이 브랜드(K-POP BOY BRAND), K-팝 걸 브랜드(K-POP GIRL BRAND), 핫 장르 브랜드(HOT GENRE BRAND) 부문으로 나뉘어 실시된다.
K-팝 걸 브랜드 부문에서는 블랙핑크, 김세정, 아이들, 아이유, 하츠투하츠, 프로미스나인, 드림캐쳐, 오마이걸, 트와이스, 마마무, 베이비몬스터, 있지, 아이브, 니쥬, 소녀시대, 레드벨벳, 피프티피프티, 비비지, 뉴진스, EXID까지 총 20팀이 후보로 올랐다.
특히 3세대 대표 걸그룹인 레드벨벳과 블랙핑크의 경쟁 구도에 관심이 쏠린다. 레드벨벳은 지난 3일 미니 앨범 'Velvet Summer'(벨벳 서머)를 발매한 뒤 약 일주일간 음악 방송 활동을 이어갔다. 이는 2024년 6월 발매한 미니 앨범 'Cosmic'(코스믹) 이후 약 2년 2개월 만에 선보인 완전체 활동으로, 팬들의 뜨거운 관심을 모았다.
블랙핑크는 지난 8일 데뷔 10주년을 맞아 팬들과 뜻깊은 시간을 보냈다. 지수, 제니, 로제, 리사는 국립중앙박물관에서 팬 40명과 미트 앤 그리트를 진행하며 직접 소통했다. 행사에 앞서서는 위버스 라이브에 완전체로 등장해 팬들에게 인사를 전하며 데뷔 10주년을 함께 기념했다.
'아티스트탑텐' 투표는 텐아시아 투표 서비스를 통해 진행된다. 순위는 텐아시아 애플리케이션에서 진행된 투표 점수 100%로 정해진다. 매달 투표가 마감된 뒤, 팬들의 투표 점수를 합산한 가장 높은 점수로 아티스트 TOP 10이 선정된다. 투표 페이지에서는 출석 체크 시 매일 하트 1개를 선물로 주는 이벤트도 진행되고 있다.
K-팝 보이 브랜드, K-팝 걸 브랜드 부문 후보는 당월 멜론차트 및 아이돌챔프 월간 차트 상위 아티스트 TOP 20팀으로 선정된다. 핫 장르 브랜드 부문 후보는 당월 멜론차트 및 셀럽챔프 월간 차트 상위 아티스트 20팀으로 정해진다.
'아티스트탑텐' TOP 10에 이름을 올린 아티스트들에게는 최종 순위와 연계한 특집 기사, 텐아시아 홈페이지 홍보, 다음 달 아티스트탑텐 후보 포함(1위 아티스트 한정) 등 혜택이 제공된다.
박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr
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