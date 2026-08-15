8월 '아티스트탑텐 K-팝 걸 브랜드'에서 그룹 레드벨벳과 블랙핑크가 맞붙는다. / 사진=SM 엔터테인먼트, 텐아시아 DB

8월 '텐아시아 아티스트탑텐(TENASIA ARTIST TOP TEN)' 투표가 시작된다. 그룹 레드벨벳과 블랙핑크 등 가요계를 대표하는 여성 아티스트들이 치열한 인기 경쟁을 예고했다.텐아시아가 주관하는 '아티스트탑텐'는 매달 가장 화제성 있는 국내 아티스트들을 선정하는 대회다. K팝을 대표하는 남자 아이돌, 여자 아이돌, 장르(인디, 혼성 그룹, 발라드 등) 아티스트들이 각 분야의 1위 자리를 놓고 경쟁하게 된다.이번 8월 투표는 이날 낮 12시에 시작돼 오는 28일 오후 11시 59분까지 진행된다.'아티스트탑텐' 글로벌 투표는 K-팝 보이 브랜드(K-POP BOY BRAND), K-팝 걸 브랜드(K-POP GIRL BRAND), 핫 장르 브랜드(HOT GENRE BRAND) 부문으로 나뉘어 실시된다.K-팝 걸 브랜드 부문에서는 블랙핑크, 김세정, 아이들, 아이유, 하츠투하츠, 프로미스나인, 드림캐쳐, 오마이걸, 트와이스, 마마무, 베이비몬스터, 있지, 아이브, 니쥬, 소녀시대, 레드벨벳, 피프티피프티, 비비지, 뉴진스, EXID까지 총 20팀이 후보로 올랐다.특히 3세대 대표 걸그룹인 레드벨벳과 블랙핑크의 경쟁 구도에 관심이 쏠린다. 레드벨벳은 지난 3일 미니 앨범 'Velvet Summer'(벨벳 서머)를 발매한 뒤 약 일주일간 음악 방송 활동을 이어갔다. 이는 2024년 6월 발매한 미니 앨범 'Cosmic'(코스믹) 이후 약 2년 2개월 만에 선보인 완전체 활동으로, 팬들의 뜨거운 관심을 모았다.블랙핑크는 지난 8일 데뷔 10주년을 맞아 팬들과 뜻깊은 시간을 보냈다. 지수, 제니, 로제, 리사는 국립중앙박물관에서 팬 40명과 미트 앤 그리트를 진행하며 직접 소통했다. 행사에 앞서서는 위버스 라이브에 완전체로 등장해 팬들에게 인사를 전하며 데뷔 10주년을 함께 기념했다.'아티스트탑텐' 투표는 텐아시아 투표 서비스를 통해 진행된다. 순위는 텐아시아 애플리케이션에서 진행된 투표 점수 100%로 정해진다. 매달 투표가 마감된 뒤, 팬들의 투표 점수를 합산한 가장 높은 점수로 아티스트 TOP 10이 선정된다. 투표 페이지에서는 출석 체크 시 매일 하트 1개를 선물로 주는 이벤트도 진행되고 있다.K-팝 보이 브랜드, K-팝 걸 브랜드 부문 후보는 당월 멜론차트 및 아이돌챔프 월간 차트 상위 아티스트 TOP 20팀으로 선정된다. 핫 장르 브랜드 부문 후보는 당월 멜론차트 및 셀럽챔프 월간 차트 상위 아티스트 20팀으로 정해진다.'아티스트탑텐' TOP 10에 이름을 올린 아티스트들에게는 최종 순위와 연계한 특집 기사, 텐아시아 홈페이지 홍보, 다음 달 아티스트탑텐 후보 포함(1위 아티스트 한정) 등 혜택이 제공된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr