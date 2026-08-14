윤승아가 포토콜에 참석했다./텐아시아 DB

김희애가 포토콜에 참석했다./텐아시아 DB

윤승아가 포토콜에 참석했다./텐아시아 DB

나나가 포토콜에 참석했다./텐아시아 DB

배우 김희애, 윤승아, 나나가 최근 서울시 강남구 청담동 페라가모 플래그십 스토어에서 열린 페라가모 카라 백 런칭 기념 포토콜에 참석했다.류예지 기자: 배우 김희애가 자칫 촌스러워 보일 수 있는 고동색 원피스를 자신만의 우아함으로 완성했다. 흔히 '똥색'으로 불리는 브라운 계열은 잘못 입으면 답답하고 올드한 인상을 줄 수 있는 컬러지만, 김희애는 전혀 다른 분위기를 연출했다.몸에 자연스럽게 떨어지는 실루엣의 원피스는 절제된 디자인으로 고급스러운 매력을 극대화했다. 허리 라인을 은은하게 살린 핏과 롱 기장이 어우러지며 무게감 있는 분위기를 완성했고, 특유의 단아한 미소는 우아함을 더했다.김지원 기자: 김희애는 브라운 계열의 롱 원피스를 착용해 차분하면서도 편안한 멋을 살렸다. 발목 위까지 내려오는 의상은 몸매를 과도하게 강조하지 않으면서 김희애의 늘씬한 체형을 자연스럽게 보여준다. 단정한 헤어스타일에 액세서리를 최소화한 선택도 의상의 담백한 매력과 어우러졌다.화려한 장식이나 노출 없이도 세련된 분위기를 완성했다는 점이 돋보인다. 포토월 패션으로는 다소 평이하게 느껴질 수 있지만, 오히려 힘을 뺀 스타일링이 김희애 특유의 고급스럽고 우아한 매력을 살렸다.박의진 기자: 브라운 컬러에 두께감 있는 소재는 자칫 무겁고 올드해 보일 수 있지만, 김희애가 입으니 특유의 우아하고 고급스러운 분위기가 살아났다. 금장 단추와 액세서리까지 골드 톤으로 통일해 전체적인 완성도를 높였다.짧은 단발로 목선을 시원하게 드러낸 것도 좋은 선택이다. 긴 소매와 도톰한 소재가 여름철 계절감과는 다소 어긋나지만 헤어스타일 덕분에 답답한 인상은 덜했다. 다만 정면에서는 캐주얼한 느낌이 강하고, 치마 부분도 쉽게 구겨지면서 실루엣이 흐트러지는 점은 아쉽다.류예지 기자: 윤승아는 블랙 미니 원피스를 선택했다. 아이를 출산한 뒤에도 변함없는 맑은 피부와 어려 보이는 분위기를 자랑한 윤승아는 긴 원피스보다 짧은 기장의 원피스를 선택하며 특유의 사랑스러운 이미지를 더욱 살렸다. 단정하게 올려 묶은 헤어스타일까지 더해져 한층 어려 보이는 인상을 남겼다.몸에 과하게 밀착되지 않는 깔끔한 핏도 돋보였다. 출산 후 달라진 체형을 부담스럽지 않게 커버하면서도 늘씬한 각선미를 강조해 균형 잡힌 스타일링을 완성했다.김지원 기자: 윤승아는 블랙 의상으로 단정한 스타일링을 보여줬다. 라운드 네크라인의 재킷형 미니 원피스로 클래식함과 경쾌함을 동시에 살렸다.화이트 숄더백으로 색상 대비를 준 것도 깔끔하다. 머리를 단정하게 묶고 작은 귀걸이만 착용하면서 전체적으로 정제된 분위기를 유지했다. 다만 각진 어깨선과 허리라인을 강조하지 않은 일자형 실루엣으로 인해 몸의 선을 살리지 못한 묵직한 실루엣이 아쉬움을 남긴다.박의진 기자: 짧은 원피스에 단정하게 묶은 헤어스타일을 매치해 격식을 갖추면서도 깔끔한 스타일을 연출했다. 장식이 많지 않은 디자인과 정돈된 헤어가 어우러져 전체적으로 군더더기가 없다. 허리 부분의 디테일도 단조로움을 덜어주는 포인트가 됐다.다만 무게감 있는 소재는 한여름 계절감과 다소 어긋난다. 또 직선적인 실루엣 때문에 자칫 부해보일 수 있는 점은 아쉽다.류예지 기자: 나나의 패션은 호불호가 갈릴 만했다. 힘 있는 소재보다 자연스럽게 흘러내리는 원단을 사용한 데다 전체적인 실루엣도 몸매를 잡아주는 스타일은 아니었다. 자칫하면 핏이 흐트러져 다소 투박하거나 꾸미지 않은 듯한 인상을 줄 수도 있는 디자인이었다.그럼에도 나나의 모델 같은 비율과 독보적인 아우라는 의상의 단점을 어느 정도 상쇄했다. 긴 팔다리와 시크한 분위기 덕분에 일반인이 입었다면 더욱 부담스러웠을 스타일도 그나마 패션 화보처럼 표현해냈다.김지원 기자: 나나는 상하의를 모두 화이트로 통일한 올화이트 룩을 선보였다. 긴소매 상의로는 한쪽 어깨선을 살짝 드러내 자연스러운 느낌을 냈다. 상하의를 연결하는 듯한 스트링 디테일은 자칫 심심할 수 있는 올화이트 스타일링에 개성을 더한다.짙은 네이비 컬러의 가방과 블랙 펌프스를 선택한 점도 영리했다. 의상까지 액세서리와 같은 밝은 계열로 맞췄다면 전체적인 인상이 흐릿해질 수 있었지만, 어두운 색상의 가방과 구두가 중심을 잡아줬다.박의진 기자: 톱모델 출신 나나라는 이름에서 오는 기대를 생각하면 다소 심심한 스타일링이다. 여유 있게 떨어지는 블라우스에 옅은 메이크업을 더하고 눈에 띄는 액세서리도 생략하면서 전체적으로 수수한 분위기를 택했다. 기존 나나와는 색다른 이미지로 반전을 선사했다.자연스럽고 순수한 이미지를 강조하려는 선택으로 보이지만, 포토콜 패션으로는 다소 허전하게 느껴진다. 스커트 역시 길이가 애매해 자칫 비율이 어정쩡해 보일 수 있었지만, 나나의 긴 팔다리와 비율이 이를 안정적으로 소화했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr