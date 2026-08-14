주상욱이 차예련을 위해 PD로 변신했다. / 사진=텐아시아DB

주상욱이 차예련을 위해 PD로 변신했다. / 사진='차장금 차예련' 유튜브 캡쳐

배우 주상욱이 아내 차예련을 위해 1일 PD로 변신해 달달한 부부의 모습을 보여줬다.지난 13일 유튜브 채널 '차장금 차예련'에는 차예련이 주상욱과 함께 서울 중앙시장 맛집 투어를 떠난 영상이 게재됐다. 주상욱은 1일 PD로 분해 차예련을 직접 촬영하며 따라다녔다.한 상인이 주상욱을 가리키며 "신랑 맞냐"고 묻자 차예련은 "카메라 감독이다"라고 대답했다. 차예련은 "PD인데 잘생겼죠? 그래서 고용했어요"라고 너스레를 떨었다. 그러다가 이내 농담을 멈추고 신랑이 맞다고 대답했다.주상욱은 차예련에게 시장 편의 콘셉트가 뭔지 물었고 차예련은 "먹고 사고 사람들한테 정보를 알려드리는 것"이라고 답했다. 그러면서 "나도 사고 많이"라고 말하며 웃었다. 주상욱은 "내가 오늘 PD하는 거 많이 사는 거 못 사게 하려도 따라온 거다"라고 고백해 웃음을 자아냈다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr