이강인이 더블랙레이블과 매니지먼트 계약을 체결했다. / 사진제공=더블랙레이블

축구선수 이강인이 더블랙레이블과 매니지먼트 계약을 체결했다.14일 더블랙레이블 측은 "대한민국 축구 국가대표 이강인 선수와 매니지먼트 계약을 체결하했다"고 밝혔다.그러면서 "더블랙레이블은 이강인 선수가 그려 나갈 새로운 모습과 도전에 항상 함께하는 든든한 파트너로서, 앞으로의 행보를 아낌없이 지원하겠다. 이강인 선수의 새로운 출발에 많은 관심과 애정 부탁드린다"고 덧붙였다.최근 이강인은 프랑스 프로축구 리그1 파리 생제르맹(PSG)을 떠나 스페인 프로축구 프리메라리가 아틀레티코 마드리드로 이적했다.한편 더블랙레이블 소속 아티스트로는 배우 박보검, 곽동연, 가수 로제, 태양, 전소미 등이 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr