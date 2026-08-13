가수 김종국이 재테크에 대해 언급한다. / 사진=텐아시아 DB

가수 김종국이 재테크에 대해 언급한다. / 사진 제공｜KBS ‘옥탑방의 문제아들’

가수 김종국이 재테크에 대해 언급한다.오는 14일에 방송되는 KBS2 '옥탑방의 문제아들'(이하 '옥문아') 324회에서는 주식 전문가 최고민수와 거시경제 전문가 오건영이 출연한다.이날 손님들을 맞이한 '옥탑즈'는 자신들의 재테크 사정을 허심탄회하게 공개한다. 이중 양세찬은 "사실 내가 '전설의 6만 전자 주주'다. '10만 전자' 때도 가지고 있었다"라고 밝혀 모두의 부러움을 산다. 이에 송은이가 "지금은 어떻게 됐냐"라며 눈을 반짝이자, 양세찬은 "없지 뭐"라고 허탈한 웃음을 짓는다.한편 양세찬과 희비가 갈린 MC가 등판한다. 그의 정체는 다름아닌 김종국. 그는 "저는 30년 동안 재테크를 한 번도 해본 적이 없다. 올 현금이다. 은행 이자 2%만 받았다"라며 스스로 '재테크 알못'임을 인증하다가 "주식을 아예 모르는데 주변에서 S전자를 가지고 있으라고 해서 사놓기만 했다. 평단가는 5만 원 정도"라고 밝히며 본인도 몰랐던 저점매수 성공 비화를 공개한다. 이에 김종국과 저축 외길 인생을 함께 걸어온 동반자 주우재가 "변절자네!"라며 울컥하자, 김종국은 "팔 생각이 없다"라고 말한다.그런가 하면 이날 김종국은 코스피 6000시대 속 개미들의 투자 전략을 족집게 과외하는 최고민수와 오건영과의 만남을 통해, 2% 은행 이자만 고집해온 재테크 외길 인생에 커다란 분기점을 맞는다. 특히 최고민수가 공개한 소위 '442 전법'에 눈이 동그래진 김종국은 "무조건 옮겨야겠네? 지금까지 왜 아무도 이야기해주지 않았지?"라며 후회한다.KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'는 매주 금요일 밤 10시 10분에 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr