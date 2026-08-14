오상진이 '편스토랑'에 출연했다. / 사진=텐아시아DB

오상진이 '편스토랑'에 출연했다. / 사진=KBS





수호 군이 출생 직후 입원했던 사연도 전해졌다. 오상진은 "태어나자마자 황달과 소화기관 문제로 일주일 정도 입원했다"며 당시 아들이 중환자실에서 치료받았다고 밝혔다. 오상진이 '편스토랑'에 출연했다. / 사진=KBS 이어 그는 "마음고생도 하고, 정말 다른 게 다 필요 없더라. 건강하기만 하면 더할 나위 없겠다는 생각을 했다"며 당시 심경을 전했다. 이후 수호 군이 건강을 회복했다는 이야기도 전해지면서 눈길을 끌었다.

생후 50일을 맞은 오상진, 김소영 부부의 둘째 아들 수호 군의 일상도 공개됐다. 오상진은 우는 아들에게 분유를 먹이고 틈틈이 설거지와 빨래를 하는 등 육아와 집안일을 함께했다. 살이 오른 아들의 모습을 보며 오상진은 "아빠는 기분이 좋다"고 애정을 표현했고, 집을 찾은 부모님 역시 손주를 바라보며 미소를 지었다.수호 군이 출생 직후 입원했던 사연도 전해졌다. 오상진은 "태어나자마자 황달과 소화기관 문제로 일주일 정도 입원했다"며 당시 아들이 중환자실에서 치료받았다고 밝혔다.이어 그는 "마음고생도 하고, 정말 다른 게 다 필요 없더라. 건강하기만 하면 더할 나위 없겠다는 생각을 했다"며 당시 심경을 전했다. 이후 수호 군이 건강을 회복했다는 이야기도 전해지면서 눈길을 끌었다.

전 아나운서 오상진이 '신상출시 편스토랑'에서 부모님의 이력을 공개했다.지난 13일 방송된 KBS 2TV 예능 '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑') 334회에서는 오상진이 아들 수호의 50일 사진 촬영을 위해 부모님을 집으로 초대했다.오상진의 부모님은 남다른 이력으로 눈길을 끌었다. 어머니는 이화여대 미대를 졸업했으며, 아버지는 H중공업 임원과 해군 장교 출신으로 소개됐다.이날 아버지는 오상진에게 학창 시절 운동회에 참여했던 경험을 언급하며 "난 너 운동회 때 가끔 가서 달리기도 했는데 넌 못 할 것 같다"고 말했다. 이에 오상진이 "격려해줘야지. 아버지도 그렇게 잘 달리지 않았다"고 반박하자, 아버지는 "100m를 13초 안에 뛰었다"고 답했다. 어머니 역시 "해군 장교 출신이다"라며 남편의 말을 거들었다.한편 오상진은 2017년 같은 MBC 출신 아나운서 김소영과 결혼했다. 슬하에 두 아이를 두고 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr