서도밴드가 첫 정규앨범을 발매한다. / 사진제공=서도밴드(sEODo BAND)

서도밴드가 첫 정규앨범을 발매한다. / 사진제공=서도밴드(sEODo BAND)

서도밴드(sEODo BAND)가 데뷔 9년 만에 첫 정규앨범을 발매한다.서도밴드(보컬 서도·건반 김성현·기타 연태희·베이스 김태주·드럼 정현빈)는 14일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 첫 정규앨범 '원'을 공개한다.정규 1집 '원'은 판소리 '춘향가'의 서사를 바탕으로 삶의 희로애락을 담은 앨범이다. 서도밴드가 추구해온 조선팝의 색깔을 일곱 곡에 걸쳐 풀어냈다.더블 타이틀곡 '언제까지'와 '나를 너를'을 비롯해 '아리랑', '사랑가', '이별가', '쑥대머리', '내가 왔다'까지 총 7곡이 수록됐다. 춘향과 이몽룡의 만남과 사랑, 이별, 재회를 순서대로 담아 하나의 이야기를 완성했다.곡 사이에는 판소리에서 노래와 노래 사이 이야기를 이어가는 '아니리'를 활용한 다섯 트랙이 배치돼 총 12개 트랙으로 구성됐다. 다섯 멤버가 각각 한 트랙의 프로듀싱을 맡아 같은 이야기를 각자의 방식으로 풀어냈다.앨범 커버는 윤해승 작가가 작업했다. 수록곡의 이야기를 여러 장면으로 구성해 하나의 화면에 담았다.한편 서도밴드의 첫 정규앨범 '원'은 14일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다. 서도밴드는 오는 16일 오후 7시 연세대학교 백주년기념관 콘서트홀에서 동명의 단독 콘서트도 개최한다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr