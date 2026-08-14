배우 한채아가 강예원의 선 넘는 질문에 당황했다. / 사진='광예원' 유튜브 영상 캡처

배우 강예원이 결혼에 대한 고민을 털어놨다. / 사진='광예원' 유튜브 영상 캡처

배우 한채아가 결혼 생활과 부부 관계에 대해 솔직하게 이야기했다.지난 13일 유튜브 채널 '광예원'에는 '관리광들의 밤은 길다. 강예원X한채아의 선 넘는 걸스토크'라는 제목의 영상이 올라왔다. 게스트로 출연한 한채아는 배우 강예원과 관리 루틴부터 결혼 생활까지 다양한 주제로 대화를 나눴다.가족 이야기를 이어가던 강예원은 한채아에게 부부 관계에 대해 질문했다. 그는 "솔직히 이건 19금 질문이긴 한데 아이도 있는데 부부 관계를 하냐"고 물었다. 한채아는 다소 당황한 모습을 보였지만 곧 솔직한 답변을 이어갔다.한채아는 잠을 잘 때는 각방을 사용한다면서도 "잠자기 전까지는 같이 침대에 누워 TV도 보고 부부 관계도 한다"고 말했다. 그러자 강예원은 "나는 미혼이니까 정말 궁금해서 물어본 거다. '이혼숙려캠프' 같은 거 보면 (부부 관계) 때문에 이혼하는 사람도 많지 않느냐"며 질문을 꺼낸 배경을 설명했다. 이에 한채아는 "부부들마다 다 다른 것 같다. 너무 싫어하는 부부도 있고 좋아하는 부부도 있다"고 답했다.대화는 강예원의 결혼 고민으로 이어졌다. 강예원은 "결혼을 해야 할지 말아야 할지 되게 고민이다. 그런데 너처럼 잘 사는 부부들을 보면 부럽기도 하고 결혼도 하고 싶다"며 자신의 생각을 털어놨다.한편 한채아는 2018년 차범근 전 축구대표팀 감독의 셋째 아들 차세찌와 결혼했다. 두 사람은 같은 해 딸을 품에 안았다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr