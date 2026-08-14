이정신이 '보스의 노골적 취향'에 캐스팅됐다. / 사진=텐아시아DB

188cm라고 알려진 그룹 씨엔블루의 멤버 이정신이 드라마 '보스의 노골적 취향'에 출연한다.MBN 새 드라마 '보스의 노골적 취향'은 재벌 보스 권도혁(성훈 분)과 인디밴드 보컬 이은채(오세영 분)의 로맨스를 그린 작품이다.극 중 이정신은 외모와 성격, 집안까지 갖춘 소아과 전문의 문태경 역을 맡는다. 이정신은 문태경을 통해 다정하고 안정적인 매력을 보여줄 예정이다.이정신은 tvN '별똥별', SBS '7인의 부활' 등에 출연하며 가수와 배우 활동을 병행했다. 최근에는 '악마와 계약 결혼'을 통해 처음으로 숏폼 드라마에 도전했으며, '보스의 노골적 취향'으로 연기 활동을 이어간다.한편 이정신이 출연하는 드라마 '보스의 노골적 취향'은 오는 11월 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr