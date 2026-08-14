한고은이 스타일링 꿀팁을 전수했다. / 사진='고은언니 한고은' 캡처

한고은이 스타일링 꿀팁을 전수했다. / 사진='고은언니 한고은' 캡처

한고은이 스타일링 꿀팁을 전수했다. / 사진='고은언니 한고은' 캡처

한고은이 뚱뚱해 보일 수 있는 의상을 착용할 때 주의할 꿀팁을 알려줬다.13일 유튜브 채널 '고은언니 한고은'에는 '30년차 모델 한고은이 5만원 이하 옷으로 완성한 가성비 여름룩 7가지 (데일리룩, 휴가룩, 코디 꿀팁)'라는 제목의 영상이 게시됐다.제작진은 온라인 직구 쇼핑몰을 통해 구매한 옷을 준비했다. 한고은은 언박싱하며 옷을 착용해봤다. 한고은은 먼저 고무밴딩이 들어간 프렌치 스타일의 핑크 시폰 롱스커트를 입어봤다.한고은은 의상의 단점을 날카롭게 짚어냈다. 그는 "(허리 밴드 부분에) 주름이 많은 건 뚱뚱해 보일 수 있다"며 "웨이스트 밴드가 쫀쫀해서 좋기는 한데, 딱 조이면서 튀어나올 수 있다. 그래서 입었을 때 조금 뚱뚱해 보일 수 있다"고 했다.그러면서 보완할 수 있는 방법도 제안했다. 한고은은 "상의가 짧거나 타이트한 걸 입어서 조금 더 맵시게 옷을 살릴 수 있다"고 설명했다.한고은은 앞서 유튜브 영상을 통해 33년째 같은 몸무게를 유지하고 있다고 밝혀 화제가 되기도 했다. 172cm인 한고은은 52kg대의 몸무게를 유지하기 위해 간헐적 탄식, 지방 섭취 줄이기 등의 루틴을 실천하고 있다고 한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr