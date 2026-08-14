황재균이 달라진 외모로 눈길을 끌었다. / 사진=SNS, SM C&C

전 야구선수 황재균이 달라진 외모로 눈길을 끌었다.14일 황재균이 티빙 오리지널 연애 프로그램 '원수는 외야석에서♥' 중계진으로 합류한다는 소식이 전해졌다. 이와 함께 공개된 프로필 사진에서 황재균은 현역 선수 시절과 사뭇 다른 분위기를 자아냈다.짧게 정돈했던 헤어스타일 대신 앞머리를 자연스럽게 내린 스타일로 변화를 줬으며, 한층 날렵해진 얼굴선도 눈에 띈다. 검은색 터틀넥을 입고 카메라를 바라보는 모습에서는 야구선수 시절의 이미지와는 또 다른 분위기가 느껴진다.황재균은 오는 9월 은퇴식을 앞두고 '원수는 외야석에서♥'을 통해 연애 프로그램 중계진으로 나선다. 메이저리그와 KBO를 두루 경험한 만큼 야구 전문가의 시선으로 실제 경기 상황과 참가자들의 데이트 흐름을 함께 짚을 예정이다.한편 황재균은 2022년 그룹 티아라 출신 지연과 결혼했으나 2024년 이혼했다. 지난해 현역 선수 생활을 마무리한 뒤 SM C&C와 전속계약을 체결했으며, 현재 방송인으로 활동하며 제2의 인생을 이어가고 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr