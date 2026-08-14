미자, 1억원 잃었는데…새벽 1시 넘어서까지 방송, 돈벌기 힘드네

개그우먼 미자가 늦은 새벽까지 이어지는 바쁜 일상을 공개했다.미자는 최근 자신의 SNS에 "막방 끝나고 새벽 1:30. 날 위로하는 새콤달콤"이라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.공개된 사진 속 미자는 방송 일정을 마친 뒤 새콤달콤을 손에 들고 거울 앞에 서 있다. 모든 일정이 끝난 시간은 무려 새벽 1시 30분. 늦은 시간까지 일을 이어간 그는 달콤한 간식으로 스스로를 위로하며 고된 하루를 마무리했다.특히 최근 미자가 주식 투자로 약 1억원의 손실을 봤다고 고백한 만큼 밤늦게까지 '열일'하는 그의 근황이 더욱 눈길을 끈다. 미자는 앞서 주식 투자 과정에서 큰 손실을 입은 사실을 솔직하게 털어놓으며 화제를 모은 바 있다.손실의 아픔 속에서도 본업에는 충실한 모습이다. 새벽까지 방송 스케줄을 소화한 뒤 거창한 야식 대신 새콤달콤 하나로 피로를 달래는 소박한 모습도 웃음을 자아낸다.한편 미자는 배우 장광과 전성애의 딸로, 2022년 개그맨 김태현과 결혼했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr