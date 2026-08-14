김상혁이 결혼정보회사를 찾아간다.
14일 밤 9시 방송되는 채널A '신랑수업2'(CP 배한수/PD 임정규)에서는 첫 '돌싱 입학생'으로 합류한 클릭비 김상혁이 어머니에게 '소개팅 후기'를 전하는가 하면 '결혼정보회사'를 찾아가 진지하게 상담을 받는 모습이 방송된다.
이날 김상혁은 어머니와 함께 사는 집에서 평소의 루틴대로 어머니표 '동안 셰이크'를 마신다. 어머니는 자연스레 "먼저 소개팅 한 거 어떻게 됐어?"라고 묻는다. 김상혁은 "내가 실수를 몇 개 한 것 같아…"라며 고백한다. 이를 들은 어머니는 "네가 배려 차원에서 한 말이어도 상대방이 아니라고 느끼면 아닌 것이다. 대체 왜 그런 말을 왜 했어?"라며 극대노한다. 스튜디오에 게스트로 출연한 클릭비 멤버 오종혁 또한 "저도 상혁이가 소개팅 하는 걸 방송으로 봤는데, 얘는 '글렀다' 싶었다"고 한다. 고심 끝에 김상혁은 "결혼 시장에서의 위치 파악 및 자기 객관화가 필요하다"며 결혼정보회사를 찾아간다. 여기서 김상혁은 담당 매니저에게 "초혼과 재혼의 매칭 차이가 큰지?"라고 물으면서, 자신의 연 수입과 보유 자산, '외모 이상형을 솔직하게 밝힌다. 담당 매니저는 그의 이야기를 꼼꼼히 체크하더니, "프로필에 불균형적인 면이 보인다. 직업이 많아서 뭐 하시는 분인지…"라고 팩폭한다. 또 매니저는 "최종적으로 매칭 난이도는…"이라면서 그의 등급을 알린다.
그런가 하면 김상혁은 '연예계 찐친'인 슈가 아유미와 연애 고민을 터놓는다. 만남에 앞서 그는 "어느덧 결혼해 아이 엄마가 된 아유미에게 배울 점이 있을 것 같아 만남을 요청했다"고 설명한다. 김상혁과 모처럼 만난 아유미는 "오빠나 나나 대중분들에게 '어리바리'한 이미지가 있지 않느냐"라고 운을 떼고, 김상혁은 "방송 이미지 때문에 우리조차도 서로가 '바보'인 줄 알지 않았냐. 그런데 만나 보니 의외로 똑똑해서 둘 다 깜짝 놀랐다"고 받아친다. 그러면서 두 사람은 "어린 시절에는 우리가 만난다는 소문도 있었다"며, 암암리에 퍼졌던 '스캔들' 전말도 공개한다.
14일 밤 9시 방송되는 채널A '신랑수업2'에서 확인할 수 있다.
김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr
14일 밤 9시 방송되는 채널A '신랑수업2'(CP 배한수/PD 임정규)에서는 첫 '돌싱 입학생'으로 합류한 클릭비 김상혁이 어머니에게 '소개팅 후기'를 전하는가 하면 '결혼정보회사'를 찾아가 진지하게 상담을 받는 모습이 방송된다.
이날 김상혁은 어머니와 함께 사는 집에서 평소의 루틴대로 어머니표 '동안 셰이크'를 마신다. 어머니는 자연스레 "먼저 소개팅 한 거 어떻게 됐어?"라고 묻는다. 김상혁은 "내가 실수를 몇 개 한 것 같아…"라며 고백한다. 이를 들은 어머니는 "네가 배려 차원에서 한 말이어도 상대방이 아니라고 느끼면 아닌 것이다. 대체 왜 그런 말을 왜 했어?"라며 극대노한다. 스튜디오에 게스트로 출연한 클릭비 멤버 오종혁 또한 "저도 상혁이가 소개팅 하는 걸 방송으로 봤는데, 얘는 '글렀다' 싶었다"고 한다. 고심 끝에 김상혁은 "결혼 시장에서의 위치 파악 및 자기 객관화가 필요하다"며 결혼정보회사를 찾아간다. 여기서 김상혁은 담당 매니저에게 "초혼과 재혼의 매칭 차이가 큰지?"라고 물으면서, 자신의 연 수입과 보유 자산, '외모 이상형을 솔직하게 밝힌다. 담당 매니저는 그의 이야기를 꼼꼼히 체크하더니, "프로필에 불균형적인 면이 보인다. 직업이 많아서 뭐 하시는 분인지…"라고 팩폭한다. 또 매니저는 "최종적으로 매칭 난이도는…"이라면서 그의 등급을 알린다.
그런가 하면 김상혁은 '연예계 찐친'인 슈가 아유미와 연애 고민을 터놓는다. 만남에 앞서 그는 "어느덧 결혼해 아이 엄마가 된 아유미에게 배울 점이 있을 것 같아 만남을 요청했다"고 설명한다. 김상혁과 모처럼 만난 아유미는 "오빠나 나나 대중분들에게 '어리바리'한 이미지가 있지 않느냐"라고 운을 떼고, 김상혁은 "방송 이미지 때문에 우리조차도 서로가 '바보'인 줄 알지 않았냐. 그런데 만나 보니 의외로 똑똑해서 둘 다 깜짝 놀랐다"고 받아친다. 그러면서 두 사람은 "어린 시절에는 우리가 만난다는 소문도 있었다"며, 암암리에 퍼졌던 '스캔들' 전말도 공개한다.
14일 밤 9시 방송되는 채널A '신랑수업2'에서 확인할 수 있다.
김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr
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