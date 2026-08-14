김상혁이 결혼정보회사를 찾아간다. / 사진 제공=채널A ‘신랑수업2’

김상혁이 결혼정보회사를 찾아간다. / 사진 제공=채널A ‘신랑수업2’

김상혁이 결혼정보회사를 찾아간다.14일 밤 9시 방송되는 채널A '신랑수업2'(CP 배한수/PD 임정규)에서는 첫 '돌싱 입학생'으로 합류한 클릭비 김상혁이 어머니에게 '소개팅 후기'를 전하는가 하면 '결혼정보회사'를 찾아가 진지하게 상담을 받는 모습이 방송된다.이날 김상혁은 어머니와 함께 사는 집에서 평소의 루틴대로 어머니표 '동안 셰이크'를 마신다. 어머니는 자연스레 "먼저 소개팅 한 거 어떻게 됐어?"라고 묻는다. 김상혁은 "내가 실수를 몇 개 한 것 같아…"라며 고백한다. 이를 들은 어머니는 "네가 배려 차원에서 한 말이어도 상대방이 아니라고 느끼면 아닌 것이다. 대체 왜 그런 말을 왜 했어?"라며 극대노한다. 스튜디오에 게스트로 출연한 클릭비 멤버 오종혁 또한 "저도 상혁이가 소개팅 하는 걸 방송으로 봤는데, 얘는 '글렀다' 싶었다"고 한다.고심 끝에 김상혁은 "결혼 시장에서의 위치 파악 및 자기 객관화가 필요하다"며 결혼정보회사를 찾아간다. 여기서 김상혁은 담당 매니저에게 "초혼과 재혼의 매칭 차이가 큰지?"라고 물으면서, 자신의 연 수입과 보유 자산, '외모 이상형을 솔직하게 밝힌다. 담당 매니저는 그의 이야기를 꼼꼼히 체크하더니, "프로필에 불균형적인 면이 보인다. 직업이 많아서 뭐 하시는 분인지…"라고 팩폭한다. 또 매니저는 "최종적으로 매칭 난이도는…"이라면서 그의 등급을 알린다.그런가 하면 김상혁은 '연예계 찐친'인 슈가 아유미와 연애 고민을 터놓는다. 만남에 앞서 그는 "어느덧 결혼해 아이 엄마가 된 아유미에게 배울 점이 있을 것 같아 만남을 요청했다"고 설명한다. 김상혁과 모처럼 만난 아유미는 "오빠나 나나 대중분들에게 '어리바리'한 이미지가 있지 않느냐"라고 운을 떼고, 김상혁은 "방송 이미지 때문에 우리조차도 서로가 '바보'인 줄 알지 않았냐. 그런데 만나 보니 의외로 똑똑해서 둘 다 깜짝 놀랐다"고 받아친다. 그러면서 두 사람은 "어린 시절에는 우리가 만난다는 소문도 있었다"며, 암암리에 퍼졌던 '스캔들' 전말도 공개한다.14일 밤 9시 방송되는 채널A '신랑수업2'에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr