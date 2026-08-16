시티팝×뉴잭스윙 신스팝 담은 선공개곡, 파자마 콘셉트 무드 공개

그룹 MW:MEU(뮤)가 신곡 'Girls’ Night'(걸스 나이트)의 파자마 콘셉트 포토를 공개했다.'Girls’ Night'는 시티팝과 뉴잭스윙의 드럼 사운드를 결합한 신스팝 장르의 곡이다. 일상의 고민에서 벗어나 꾸밈없는 모습으로 함께하는 순간을 담았다. 지한, 이비, 수아, 카나, 초은으로 구성된 MW:MEU는 이번 콘셉트 포토에서 파자마 차림의 모습을 선보였다.이번 이미지는 지난 11일 공개된 실사 콘셉트 포토에 이은 두 번째 콘텐츠다. 이후 드레스 버전의 콘셉트 포토도 순차적으로 공개된다.MW:MEU는 지난 4월 'Gummy Clock'(구미 클락)과 'Paper Plane'(페이퍼 플레인)으로 데뷔했다. 이후 커버 콘텐츠와 라이브 방송 등을 통해 활동을 이어왔다.MW:MEU는 오는 25일 'Girls’ Night'를 선공개한 뒤 다음 달 미니앨범을 발매한다.김병두 텐아시아 기자 tenten@tenasia.co.kr