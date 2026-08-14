자이언티, 트와이스 채영/ 사진=텐아시아 DB

그룹 트와이스 채영(손채영, 27)과 가수 겸 프로듀서 자이언티(김해솔, 37)의 결별설이 불거졌다.14일 한 매체는 채영과 자이언티가 결별했다고 보도했다. 해당 매체는 두 사람이 바쁜 스케줄로 관계가 소원해지면서 연인 관계를 마무리하게 됐다고 전했다.채영 소속사 릴 판타지 측은 결별설과 관련해 텐아시아에 "아티스트의 사생활이라 확인이 어렵다"고 밝혔다.두 사람의 열애가 알려진 것은 2024년 4월이다. 당시 채영과 자이언티 측은 "호감을 가지고 만나는 중"이라며 교제 사실을 인정했다. 10살 차이인 두 사람은 지인을 통해 처음 만난 뒤 만남을 이어오다가 연인으로 발전한 것으로 전해졌다. 공개 열애를 시작한 지 약 2년 4개월 만에 결별설이 제기됐다.채영은 2015년 트와이스 멤버로 데뷔해 '우아하게', '치어 업', '티티' 등 다수의 히트곡으로 활동했다. 최근에는 독자적인 음악 행보를 예고했다. 지난 13일 채영은 "저만의 'LIL FANTASY' 세상에서 음악 활동을 만들어 나가려 한다"고 밝혔다. 그는 JYP엔터테인먼트를 떠나 홀로서기에 나서며, 트와이스 멤버로서의 팀 활동은 이어간다.2011년 '클릭 미'로 데뷔한 자이언티는 '양화대교', '꺼내먹어요', '노 메이크업', '쉬', '도도해' 등을 통해 자신만의 음악 색깔을 구축했다. Mnet '쇼미더머니' 시리즈에서는 프로듀서로 출연했다. 2022년 8월에는 크리에이티브 회사 스탠다드 프렌즈를 설립해 직접 운영하고 있으며, 소속 아티스트로 음악 활동도 이어가고 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr