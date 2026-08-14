김서하가 '이런 엿같은 사랑'에서 활약했다. / 사진제공=넷플릭스

김서하가 '이런 엿같은 사랑'에서 활약했다. / 사진제공=넷플릭스

배우 김서하가 넷플릭스 시리즈 '이런 엿같은 사랑'에서 곽치현 역으로 활약했다.'이런 엿같은 사랑'은 기억상실에 걸린 검사 고은새(하영)와 자신이 남자친구라고 주장하는 복싱 코치 장태하(정해인)의 동거 생활을 그린 로맨틱 코미디다.극 중 김서하는 강주 시장 주민종(김종태)의 수석 보좌관이자 검찰 정보를 파악하기 위해 고은새의 남자친구 행세를 하는 언더커버 곽치현 역을 맡았다. 다정한 연인으로 접근하지만 숨겨진 목적을 가진 인물로, 자신의 목숨을 지키기 위해 고은새를 쫓으며 극에 긴장감을 더했다.특히 김서하는 권력과 위협 사이에서 갈등하는 곽치현의 감정을 표현하며 캐릭터에 힘을 보탰다. 상황에 따라 달라지는 인물의 모습부터 위기에 놓인 불안과 절박함까지 소화하며 눈길을 끌었다.한편 김서하는 배우 정해인과 같은 FNC엔터테인먼트 소속으로, 드라마 '사계의 봄', '세작, 매혹된 자들', '금수저', '연모', '선배, 그 립스틱 바르지 마요' 등에 출연했다. 지난 1월에는 SBS '모범택시3'에서 마지막 의뢰인 박재원 역을 맡았다.'이런 엿같은 사랑'은 넷플릭스에서 시청할 수 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr