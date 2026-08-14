Stray Kids / JYP Entertainment

그룹 스트레이 키즈가 300만 장대 초동 판매량을 올렸다. 미국 시장에서도 첫 주 성적 상승세가 전망되며 '빌보드 200' 9개 앨범 연속 1위 진입을 바라보게 됐다.14일 한터차트에 따르면 스트레이 키즈가 지난 7일 발표한 미니 10집 'THIS & THAT'(디스 앤드 댓)은 초동 집계 기간 약 328만 장의 판매량을 올렸다.지난해 8월 발매한 정규 4집 'KARMA'(카르마)의 초동 기록인 303만 6360장보다 8%가량 늘어난 수치다. 11곡을 담았던 정규 음반보다 수록곡 수가 적은 8곡 구성의 미니 음반으로 판매량을 늘렸다.국내 판매량 증가세는 미국 시장으로도 이어지는 모양새다. 미국 음악 매체 히츠데일리더블(HITS Daily Double)은 'THIS & THAT'이 미국에서 첫 주 약 33만 5000 앨범 유닛을 올리며 차트 1위에 오를 것으로 전망했다. 실물 음반과 다운로드를 합산한 순수 앨범 판매량 예측치는 약 32만 5000장이다.전망치가 유지될 경우 현지 첫 주 자체 최고 수치도 경신한다. 앞서 'KARMA'는 빌보드 200 1위 진입 당시 31만 3000유닛을 기록했다. 스페셜 앨범 'DO IT'(두 잇)까지 1위에 올렸던 스트레이 키즈는 해당 차트 진입 음반 8개를 연속으로 1위에 올린 바 있다. 이번 앨범까지 차트 정상에 오를 경우 연속 기록은 9개로 늘어난다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr