그룹 아스트로 멤버 겸 배우 차은우가 군 복무 중 동기들과 유쾌한 시간을 보내는 근황이 공개됐다. / 사진=SNS

그룹 아스트로 멤버 겸 배우 차은우가 군 복무 중 동기들과 유쾌한 시간을 보내는 근황이 공개됐다. / 사진=SNS

그룹 아스트로 멤버 겸 배우 차은우가 군 복무 중 동기들과 유쾌한 시간을 보내는 근황이 공개됐다.지난 12일 SNS와 온라인 커뮤니티에는 군 복무 중인 차은우가 동기들과 함께 촬영한 '인생네컷' 사진이 확산됐다.공개된 사진 속 차은우는 군복을 입은 채 여러 명의 동기와 나란히 카메라 앞에 섰다. 특히 평소 '얼굴 천재'로 불리며 반듯한 이미지를 보여왔던 것과 달리 작정하고 망가진 모습이 눈길을 끌었다.차은우는 짧게 자른 머리에 동물 모양의 헤어밴드를 착용한 채 눈을 치켜뜨거나 입을 크게 벌리는 등 익살스러운 표정을 지었다. 사진 한쪽 구석에서 우스꽝스러운 표정을 짓는가 하면 동기들과 함께 환하게 웃으며 편안한 분위기를 드러내기도 했다.입대 전보다 한층 듬직해진 모습도 시선을 모았다. 짧은 머리와 군복 차림에 얼굴에도 다소 살이 오른 듯한 모습으로 군 생활에 자연스럽게 녹아든 근황을 전했다.차은우는 지난해 7월 28일 육군 현역으로 입대했다. 기초군사훈련을 마친 뒤 현재 육군 군악대에서 복무하고 있으며 전역 예정일은 2027년 1월 27일이다. 훈련병 시절에는 중대장 훈련병으로 발탁됐고 수료식에서 훈련병 대표로 경례를 지휘하는 모습이 공개돼 화제를 모으기도 했다.한편 차은우는 올해 초 국세청으로부터 거액의 세금 추징을 통보받은 사실이 알려지며 탈세 의혹에 휩싸였다. 당초 200억원이 넘는 규모의 과세 예정 통보를 받은 것으로 알려졌으며, 관련 절차를 거친 뒤 실제 고지된 세액은 약 130억원으로 전해졌다.차은우는 지난 4월 관련 세금을 모두 납부했다고 밝혔다. 당시 그는 납세 문제로 팬들과 대중에게 실망과 혼란을 드린 데 대해 사과하며 국세청의 절차와 결과를 존중한다는 입장을 전했다.전역 후 연기 활동에도 관심이 쏠린다. 차은우는 최근 차기작으로 드라마 '서라벌 나이프' 출연을 검토 중인 것으로 알려졌다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr