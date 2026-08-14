'사랑이 온다' 안희연이 비밀이 발각될 위기에 처한다. / 사진제공=KBS '사랑이 온다'

'사랑이 온다' 안희연이 비밀이 발각될 위기에 처한다. / 사진제공=KBS '사랑이 온다'

'사랑이 온다' 안희연이 8년 동안 숨겨온 비밀이 드러날 위기에 처한다.오는 15일과 16일 오후 8시 방송되는 KBS2 주말드라마 '사랑이 온다' 7, 8회에서는 한결(윤하빈 분)을 향한 친자 의심이 깊어지는 김무진(하석진 분)과 숨겨온 비밀이 드러날 위기에 놓인 한규림(안희연 분)의 이야기가 펼쳐진다.앞서 김무진과 한결은 밸런스 게임에서 연달아 같은 답을 고르며 놀라운 싱크로율을 보였다. 사소한 취향까지 닮은 두 사람의 모습은 김무진이 한결과 자신의 관계를 의심하게 만드는 계기가 됐다.같은 시각 박정우(민진웅 분)는 박수남(강애심 분)에게 "결이 엄마가 며느리였으면 좋겠다"는 말을 듣던 중 한규림과 마주치며 뜻밖의 재회를 했다. 고윤희(윤유선 분)는 오랜만에 만난 딸 한규영(박유나 분)에게 장훈태(권해효 분)와 다시는 연락하지 말라고 선을 그으며 냉랭한 모녀 관계를 드러냈다.공개된 스틸에는 한결이 사용했던 빨대를 손에 든 채 깊은 고민에 빠진 김무진의 모습이 담겼다. 이미 가정을 꾸렸다고 믿고 있는 한규림에게 쉽게 다가서지 못하면서도 한결을 향한 친자 의심 역시 떨쳐내지 못하는 상황이다.김무진이 한결의 빨대를 의미심장하게 바라보고 있다는 점도 눈길을 끈다. 유전자 검사를 통한 친자 확인까지 떠올리게 하는 장면인 만큼 김무진이 실제로 어떤 결단을 내릴지가 관건이다.한규림에게도 위기가 연이어 찾아온다. 박수남과의 대화에서 결정적인 실마리를 얻은 박정우가 한규림을 향한 의심을 키우기 시작한다. 여기에 미안한 얼굴로 찾아온 조흥식(배정남 분)이 예상하지 못했던 고백까지 내놓으면서 한규림은 사면초가에 놓인다.8년 동안 지켜온 비밀을 둘러싸고 여러 인물이 동시에 진실에 가까워지는 가운데, 한규림이 끝까지 이를 감출 수 있을지 주목된다.한규영의 심상치 않은 모습도 포착됐다. 엄마 고윤희의 만류에도 다시 장훈태를 찾아간 한규영은 급기야 그의 앞에 무릎까지 꿇는다. 장훈태를 향해 절박한 선택을 한 이유가 무엇인지도 궁금증을 자아낸다.제작진은 "한결을 향한 의심 속에서 갈등하는 김무진의 복잡한 내면과 옥죄어오는 압박에 사면초가에 놓인 한규림의 위기가 극의 긴장감을 끌어올릴 예정"이라고 전했다.'사랑이 온다'는 지난 7월 25일 첫 방송 11.7%로 시작해, 최근 회차인 6회에 15.1%의 시청률을 기록하며 상승세를 타고 있다.'사랑이 온다' 7회는 오는 15일 오후 8시 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr