'라면 부부' 아내가 아동 학대로 신고 당했다고 밝혔다./사진제공=JTBC

'라면 부부' 아내가 아동 학대로 신고 당했다고 밝혔다./사진제공=JTBC

아이들을 쓰레기 집에 방치하고 라면으로 끼니를 떼우게 하는 '라면 부부'가 아동 학대로 신고 당했다고 밝혔다.지난 13일 방송된 JTBC 예능 ‘이혼숙려캠프’에서는 23기 ‘라면 부부’의 남은 가사조사와 심층 상담, 그리고 23기 마지막 부부 ‘쪼잔 부부’의 가사조사가 공개됐다.‘라면 부부’ 아내의 억울함 뒤에 숨겨진 반전과 충격적인 양육 실태가 밝혀졌다. 남편에게 일방적인 폭행을 당했다던 아내의 주장과 달리, 실상은 아내의 주장이 과장된 쌍방 폭행이었다. ‘임신 중 결박 폭행’ 역시 남편이 아내에게 ‘딱밤’을 때린 사건이었다.진짜 문제는 집안 환경이었다. 발 디딜 틈 없는 쓰레기 더미 속에서 아이들이 5일간 등교하지 못해 학교 측의 아동 학대 긴급 신고까지 접수되었던 것. 남편은 "이후 아내는 스스로 정신 병원에 입원했다"고 밝혔다. 이를 본 서장훈 소장은 “웬만한 상식선에서는 살아야 하는 거 아니냐”며 강한 일침했고, 이동건 가사조사관 역시 부부에게 “무엇이 진정 아이들을 위한 선택일지 깊이 생각해 보라”고 조언했다.이어진 심층 상담에서는 또 다른 진실이 공개됐다. ‘라면 아내’의 깊은 내면에는 어린 시절 폭력과 상처 속에서 자란 유년기 결핍이 자리 잡고 있었다. 아내는 남편에게 사랑받는 막내에게조차 질투를 느낄 정도로 외로움이 컸다. 원했던 것이 이혼이 아닌 ‘남편의 사랑’이었음을 깨달은 아내는 눈물을 쏟아냈다.마지막으로 ‘쪼잔 부부’가 등장했다. 아내가 자신보다 아이를 더 신경 써준다며 시도 때도 없이 삐치는 남편은 “아이를 하나 더 키우는 것 같다”는 아내의 탄식에도 아랑곳하지 않았다. 정작 본인은 육아에 무관심해 아이들에게 외면당하면서도, 육퇴 없이 지친 아내에게 당당히 자유를 요구하고 “둘째 출산을 후회한다”는 발언까지 서슴지 않았다. 특히 아이에게마저 질투를 느끼는 남편의 철부지 행동과 함께, 두 사람이 처음으로 이혼 이야기까지 꺼내게 만든 결정적 사건이 예고됐다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr