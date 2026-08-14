빅뱅, 이름값 제대로…우주항공청 첫 홍보대사

그룹 빅뱅이 대한민국 우주항공청 초대 홍보대사로 나선다.14일 YG엔터테인먼트는 빅뱅이 우주항공청의 첫 홍보대사로 위촉됐다고 밝혔다. 빅뱅은 앞으로 국내 우주항공의 미래 비전과 주요 정책을 알리고 대중과의 접점을 넓히는 역할을 맡는다.우주항공청이 2024년 출범한 이후 홍보대사를 선정한 것은 이번이 처음이다. 빅뱅은 국내외에서 쌓아온 인지도와 영향력을 바탕으로 우주항공 분야에 대한 대중의 관심을 높이는 다양한 활동에 참여할 예정이다.우주항공청 측은 "국민과 함께 대한민국 우주항공의 새로운 도전을 만들어가기 위해 빅뱅을 홍보대사로 위촉했다"며 "앞으로 빅뱅과 함께 다양한 소통 활동을 통해 우주항공에 대한 국민의 관심과 참여를 확대해 나가겠다"고 밝혔다.그룹명과 이번 위촉의 연결점도 눈길을 끈다. '빅뱅'(Big Bang)은 우주의 시작을 설명하는 개념에서 따온 이름이다. 데뷔 20주년을 맞아 진행하는 월드투어 'BIGBANG 2026 2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS >' 역시 우주를 테마로 한다.빅뱅은 우주항공 주요 프로젝트와 연계한 국민 참여 프로그램 '드림캡슐'에도 참여한다. 전 세계 V.I.P(팬덤명)로부터 빅뱅과 함께한 추억과 메시지를 받는다. 모인 메시지는 '아레시보 메시지'에서 착안한 코드 이미지로 변환된다. 이후 누리호 5호에 실려 우주로 발사될 예정이다. 팬들이 빅뱅의 데뷔 20주년을 기념하는 동시에 우주항공 프로젝트에 직접 참여할 수 있도록 기획됐다.빅뱅은 오는 19일 오후 6시 새 디지털 싱글 [BiiiG]을 발매한다. 이어 데뷔 20주년 월드투어 'BIGBANG 2026 2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS >'에 돌입한다. 오는 21~23일 고양종합운동장을 시작으로 북미, 유럽, 오세아니아, 아시아 등 전 세계 19개 도시에서 총 33회 공연을 펼친다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr