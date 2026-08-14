가수 한이서가 음악방송과 라이브 콘텐츠를 통해 활동을 이어가고 있다.한이서는 최근 딩고 라이브 콘텐츠 'TEXTED'에 출연해 라이브 무대를 선보였다. 감정을 있는 그대로 전달하는 무대를 통해 싱어송라이터로서의 음악성과 보컬 실력을 다시 한번 입증했다.이어 아리랑TV, MBC M '쇼챔피언', SBS M '더쇼' 등에 출연했으며, 14일 방송되는 KBS2 '뮤직뱅크'에서도 신곡 무대를 선보일 예정이다. 특히, 이날 '뮤직뱅크' 출연과 관련 소속사 측은 "최근 이어지고 있는 활발한 방송 활동의 연장선으로, 한이서만의 섬세한 감성과 라이브 퍼포먼스를 더욱 많은 시청자들에게 선보이는 계기가 될 전망"이라고 자평했다.한이서는 대표곡 '현재진행형'으로 틱톡 음원차트에서 8주 연속 1위를 기록했으며, 관련 콘텐츠 누적 조회수는 3억뷰를 넘어섰다.현재는 신곡 '뒤로 가지 않는 지하철'로 활동 중이다.소속사 ING엔터테인먼트는 "뮤직뱅크를 비롯해 다양한 방송과 콘텐츠를 통해 팬들과 만날 예정"이라고 밝혔다.김병두 텐아시아 기자 tenten@tenasia.co.kr