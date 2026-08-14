코미디언 김숙이 투자 실패담을 털어놓는다. / 사진=텐아시아DB

코미디언 김숙이 투자 실패담을 털어놓는다. / 사진제공=KBS

재산이 100억이라는 소문에 휩싸인 개그우먼 김숙이 '옥탑방의 문제아들'에서 투자 실패담을 털어놓는다.14일 방송되는 KBS2 '옥탑방의 문제아들'에는 거시경제 전문가 오건영과 투자 전문가 최고민수가 출연해 주식 투자와 노후를 위한 투자 방법에 대해 이야기한다.이날 양세찬은 과거 최고민수가 추천한 H닉스 주식을 사지 않은 것을 후회한다고 밝힌다. 당시 주가가 70만원대였다는 이야기에 김숙 역시 "그때 나도 같이 들었는데 안 샀다"며 아쉬워한다. 이에 최고민수는 양세찬을 향해 "그때 돈을 못 벌겠다고 생각했다"고 말한다.김숙은 ETF 투자에서 손실을 본 근황도 공개한다. 그는 "현재 수익률이 마이너스 38%"라고 밝히고, 최고민수는 "오히려 좋은 시기다"라며 손실에 대응할 투자 방법을 설명한다.홍진경은 오건영과 최고민수에게 종목과 시장 전망에 대한 질문을 이어간다. 최고민수가 국제시장에서 '삼전닉스'의 중요성을 설명하자 "그래서 삼전닉스 주식 사요?"라고 묻고, 로봇 시장에 대한 이야기가 나오자 "H자동차 주식 사요?"라고 질문한다. 이에 최고민수는 상승장과 하락장에 대응하는 투자 방법을 소개한다.'옥탑방의 문제아들'은 이날 오후 10시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr