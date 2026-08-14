izna / WAKEONE

그룹 izna(이즈나)가 'KCON LA 2026'에서 블랙핑크의 '뚜두뚜두 (DDU-DU DDU-DU)' 커버 무대를 선보인다.izna(마이, 방지민, 코코, 유사랑, 최정은, 정세비)는 오는 14~16일(이하 현지시간) 미국 로스앤젤레스 크립토닷컴 아레나와 LA 컨벤션센터에서 열리는 'KCON LA 2026'에 참석한다. izna는 행사 둘째 날인 15일 무대를 펼친다.izna는 'M COUNTDOWN'과 ARTIST STAGE를 통해 현지 관객들과 만난다. 기존 무대에 댄스 브레이크를 추가한 편곡 버전의 퍼포먼스를 준비해 한층 강렬한 무대를 선보일 예정이다.스페셜 스테이지도 마련됐다. izna는 블랙핑크의 '뚜두뚜두 (DDU-DU DDU-DU)'를 자신들만의 스타일로 재해석한다. 원곡의 강렬한 분위기에 izna 특유의 퍼포먼스를 더한 커버 무대를 선보인다.지난해에 이어 올해도 'KCON LA'에 합류한 izna는 해외 무대를 꾸준히 넓혀가고 있다. 오는 9월에는 콘서트 투어 '2026 izna Concert Tour: WHO DAT GIRL?'에 돌입한다. 9월 19~20일 서울 공연을 시작으로 국내외 6개 지역을 돌며 팬들과 만날 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr