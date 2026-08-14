박주호 아내 안나가 넷째를 임신했다. / 사진=안나 유튜브 캡처, 텐아시아DB

박주호 아내 안나가 넷째 임신 소식을 알렸다. / 사진=안나 유튜브 캡처

전 축구선수이자 해설위원 박주호의 아내 안나가 넷째 아이를 임신했다.박주호 아내 안나는 13일 자신의 유튜브 채널 '안나와_With ANNA'에 '다시 시작합니다'라는 제목의 영상을 올렸다.4개월 만에 새 영상을 공개한 그는 "다시 인사드릴 수 있게 되어 기쁘다"며 유튜브 재개 소식을 알렸다.영상에는 평범한 일상과 더불어 병원 진료를 받으러간 안나의 모습이 담겼다. 안나는 "힘든 시간을 버티고 나면 삶은 조용히 소중한 희망들을 품고 저희를 기다리고 있다"고 밝혔다. 이어 병원에서 확인한 태아의 초음파 모습을 공개했다. 의사는 "발이 4cm나 됐다"고 설명했다.안나는 "그렇게 찾아온 희망과 함께 우리 가족, 그리고 여러분과 함께 새로운 챕터를 시작해보려고 한다"고 전했다.박주호와 안나는 2015년 결혼해 슬하에 딸 나은, 아들 건후, 진우를 두고 있다. 이들 가족은 KBS2 예능 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연해 '찐건나블리'라는 애칭으로 불리며 많은 사랑을 받았다.안나는 2022년 암 투병 사실을 알린 바 있다. 이후 치료를 통해 건강을 회복했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr