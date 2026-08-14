전현무가 혼자 해외로 떠났다./사진제공=MBC

전현무가 혼자 해외로 떠났다./사진제공=MBC

전현무의 ‘단 29시간의 무작정 해외 여행’이 펼쳐진다. '팜유' 박나래, 이장우가 하차한 상황 속 유일하게 남은 '팜유' 대장 전현무의 먹방도 공개된다고 해 기대를 모은다.14일 오후 11시 10분 방송되는 MBC 예능 ‘나 혼자 산다’에서는 전현무의 무작정 해외 여행 도전기가 공개된다.공개된 사진 속에는 전현무가 공항을 출발해 7시간의 비행 끝에 목적지에 도착해 여행을 즐기는 모습이 담겼다. 1박 2일의 짧은 휴가를 보낼 전현무의 여행지가 어디일지 궁금증이 모인다.비행 시간을 제외하고 전현무가 오롯이 여행을 즐길 수 있는 시간은 오직 29시간. 직접 운전대를 잡고 마음이 끌리는 대로 달린 전현무는 “방금 전까지 한국에 있었는데”라며 눈앞에 펼쳐진 낯선 풍경에 빠져든다.가장 먼저 전현무는 현지의 전통시장을 방문해 각종 특산물 시식 코스를 즐긴다. 이때 그를 알아본 현지인들과 뜻밖의 팬미팅을 펼친다. ‘글로벌 마켓프린스’에 등극한 전현무의 모습에 이목이 쏠린다.전현무는 여행지의 야경 스폿으로 향하던 중 예상치 못한 공포 체험을 경험한다. 그는 어둠 속에서 “왜 이러는 거야!”라며 겁에 질린 모습과, 흥으로 가득한 놀이공원에서 영혼이 탈탈 털린 모습을 보여준다.여행에서 빠질 수 없는 맛집 탐방도 이어진다. 전현무는 테이블 가득 메뉴가 펼쳐지자 “비주얼 끝장이다!”라며 폭풍 흡입을 시작한다. 그는 이곳이 이주승과 구성환의 추천 맛집이라고 밝힌다.하루를 인천공항에서 시작해 컴컴한 밤에는 낯선 여행지에서 저녁을 즐긴 전현무의 무작정 여행은 밤이 깊어지도록 끝나지 않는다고 해 기대를 모은다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr