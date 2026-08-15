8월 '아티스트탑텐 K-팝 보이 브랜드'에서 하성운과 박지훈이 경쟁을 펼친다. / 사진=텐아시아 DB

8월 '텐아시아 아티스트탑텐(TENASIA ARTIST TOP TEN)' 투표가 시작된다. 박지훈과 하성운 등 각기 다른 매력을 앞세운 남성 아티스트들이 치열한 인기 경쟁을 펼친다.텐아시아가 주관하는 '아티스트탑텐'는 매달 가장 화제성 있는 국내 아티스트들을 선정하는 대회다. K팝을 대표하는 남자 아이돌, 여자 아이돌, 장르(인디, 혼성 그룹, 발라드 등) 아티스트들이 각 분야의 1위 자리를 놓고 경쟁하게 된다.이번 8월 투표는 이날 낮 12시에 시작돼 오는 28일 오후 11시 59분까지 진행된다.'아티스트탑텐' 글로벌 투표는 K-팝 보이 브랜드(K-POP BOY BRAND), K-팝 걸 브랜드(K-POP GIRL BRAND), 핫 장르 브랜드(HOT GENRE BRAND) 부문으로 나뉘어 실시된다.K-팝 보이 브랜드 부문에서는 하성운, 강다니엘, 코르티스, 방탄소년단, 투모로우바이투게더, 2AM, 롱샷, 세븐틴, 스트레이키즈, 에이티즈, JD1, 이준호, 아홉, 엑소, 엔하이픈, 플레이브, 슈퍼주니어, 김재환, 박지훈, 샤이니까지 총 20팀이 후보로 올랐다.이중 박지훈과 하성운은 같은 그룹 워너원 출신으로, 현재 활발한 솔로 활동을 이어가고 있다. 하성운은 최근 개최된 'KCON LA 2026(케이콘 엘에이 2026)'에서 워너원 멤버들과 함께 스페셜 무대를 선보였다. 지난달에는 '2026 RETRO NEWTRO MUSIC 최재훈X하성운'을 통해 세대를 잇는 특별한 컬래버레이션 콘서트를 선보이며 폭넓은 음악 활동을 펼쳤다.박지훈 역시 하성운과 함께 워너원 재결합 활동을 이어가는 동시에 배우로서도 입지를 탄탄히 다지고 있다. 영화 '왕과 사는 남자'로 천만 배우에 등극했으며, 드라마 '취사병 전설이 되다'에서 활약해 '제4회 청룡시리즈어워즈' 남우주연상 후보에도 이름을 올렸다. 지난 4월에는 'RE:FLECT(리플렉트)'를 발매하며 가수로서의 활동도 꾸준히 이어가고 있다.'아티스트탑텐' 투표는 텐아시아 투표 서비스를 통해 진행된다. 순위는 텐아시아 애플리케이션에서 진행된 투표 점수 100%로 정해진다. 매달 투표가 마감된 뒤, 팬들의 투표 점수를 합산한 가장 높은 점수로 아티스트 TOP 10이 선정된다. 투표 페이지에서는 출석 체크 시 매일 하트 1개를 선물로 주는 이벤트도 진행되고 있다.K-팝 보이 브랜드, K-팝 걸 브랜드 부문 후보는 당월 멜론차트 및 아이돌챔프 월간 차트 상위 아티스트 TOP 20팀으로 선정된다. 핫 장르 브랜드 부문 후보는 당월 멜론차트 및 셀럽챔프 월간 차트 상위 아티스트 20팀으로 정해진다.'아티스트탑텐' TOP 10에 이름을 올린 아티스트들에게는 최종 순위와 연계한 특집 기사, 텐아시아 홈페이지 홍보, 다음 달 아티스트탑텐 후보 포함(1위 아티스트 한정) 등 혜택이 제공된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr