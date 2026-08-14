JTBC 토일드라마 '아파트' 지성과 박병은이 장례식장 복도에서 대립한다. / 사진 제공= JTBC ‘아파트’

JTBC 토일드라마 '아파트' 지성과 박병은이 장례식장 복도에서 대립한다. / 사진 제공= JTBC ‘아파트’

JTBC 토일드라마 '아파트' 지성과 박병은이 장례식장 복도에서 대립한다.지난 9일 방송된 JTBC 토일드라마 '아파트'(극본 김윤영, 연출 조용원, 제작 SLL, 레드나인픽쳐스(주)) 10회는 닐슨코리아 기준 시청률 분당 최고(수도권) 6.7%, 전국 평균 6.1%, 수도권 평균 5.7%를 기록, 자체 최고 시청률을 또 한 번 경신한 것은 물론 지상파 포함 전 채널 동시간대 시청률 1위에 올랐다. 그러나 같은날 방송된 박은빈 주연의 tvN '오싹한 연애'가 6.2%, 남궁민 주연의 KBS2 '결혼의 완성'이 8.5%를 기록하며 일요일에 방송된 미니시리즈 중에는 가장 낮은 수치를 나타냈다.지난 10회에서는 박해강(지성)이 이충원(박병은)으로부터 아버지처럼 따르던 박용만(정진영)을 살해했다는 잔혹한 고백을 들은 후 주먹을 쥔 채 처절하게 울부짖는 '피눈물 포효' 엔딩이 담겼다.오는 15일 방송될 11회에서는 박해강과 이충원이 장례식장 복도에서 날카롭게 정면 대치하는 모습이 포착됐다. 극 중 박해강이, 박용만 살해 사실을 밝히는 도발 이후 유유히 빈소를 빠져나가는 이충원을 급히 뒤쫓아가 마주한 상황. 박해강은 자신을 가로막는 김실장(노정현)을 강하게 밀쳐내며 이충원을 향해 분노로 이글거리는 시선을 뿜어내지만, 이충원은 차가운 조소로 여유롭게 응수해 박해강의 울분을 더욱 자극한다.흔들림 없는 날카로운 눈빛으로 서로를 응시하며 맞붙은 두 사람의 모습이 이어진 가운데 장례식장 복도에서 터진 일촉즉발의 대치가 어떻게 극의 판도를 뒤흔들지, 종영까지 단 2회만을 남겨둔 상황에서 펼쳐질 이들의 피할 수 없는 정면 승부에 관심이 쏠린다.지성과 박병은은 감정의 진폭이 큰 하이라이트 신을 앞두고 빈틈없는 리허설을 이어가며 남다른 열정을 뿜어냈다고 한다. 지성과 박병은은 슛 사인과 함께 순식간에 극적인 대립각을 세우며 폭발적인 에너지를 쏟아내는 열연으로 현장을 순식간에 숨 막히는 긴장감으로 채웠다.JTBC 토일드라마 '아파트' 11회는 15일 밤 10시 40분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr