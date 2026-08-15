방송인 조세호가 '도라이버6'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

우영이 '도라이버6'에서 연기력을 뽐낸다. / 사진제공=넷플릭스

이어 우영은 드라마 '참교육' 속 진상 학부모 연기에 도전한다. 그는 "우리 애 저렇게 만들어 놓고 저녁 있는 삶, 그런 거 누리시겠다는 거예요?"라며 김숙을 몰아붙이다가 "우리 애 엄마가 화가 아주 많이 났어요. 지금 우리 애 엄마 불러요?"라고 말해 웃음을 자아낸다. 이후 김숙에게 "그럼 번호 줘요", "우리 낚시 갑시다"라고 돌발 대사를 이어가며 상황극을 마무리한다.



'도라이버 시즌6 – 생존의 법칙'은 매주 토요일 오전 11시에 공개된다.

방송인 조세호가 '도라이버 시즌6 - 생존의 법칙'에 출연한다. 한편 조세호는 조직폭력배와의 연루설로 방송 활동을 중단한 바 있다.15일 공개되는 넷플릭스 예능 '도라이버 시즌6 - 생존의 법칙' 2회에서는 김숙, 홍진경, 조세호, 주우재, 우영이 '연기의 신'에 도전한다.KBS2 드라마 '드림하이'에 출연했던 우영은 하나의 대사로 여러 감정을 표현하며 연기력을 선보인다. 이어 빌런 연기에도 도전하며 멤버들의 호응을 이끌어낸다.우영은 "제가 한번 보여드릴게요. 연기를 어떻게 하는지. 저는 연기를 평생 찍어왔어요"라며 자신감을 보인다. 이어 "어제 뭐 했는데?"라는 한마디를 궁금함, 화남, 걱정, 비웃음, 유혹 등 다양한 감정으로 표현한다. 이를 본 홍진경은 "와 잘한다"고 감탄하고, 김숙 역시 "연기 좀 하네"라고 반응한다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr