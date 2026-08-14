'1박 2일'이 거제에서 보물찾기에 나섰다. / 사진제공=KBS '1박 2일 시즌4'

'1박 2일'이 거제에서 보물찾기에 나섰다. / 사진제공=KBS '1박 2일 시즌4'

'1박 2일' 멤버들이 거제에서 보물찾기에 나선 가운데 김종민은 요즘 유행하는 '거제 야호' 밈을 모르는 모습으로 웃음을 안긴다.오는 16일 방송되는 KBS 예능 '1박 2일 시즌4'에서는 경상남도 거제시를 찾은 여섯 멤버의 '거제의 보물을 찾아라' 첫 번째 이야기가 그려진다.멤버들은 바다와 자연이 어우러진 거제도의 풍경을 바라보며 감탄한다. 멤버들은 거제의 모습을 보고 "여기 그리스야?"라고 말하며 여행에 대한 기대감을 나타낸다.최근 '거제 야호' 밈이 화제를 모은 가운데 문세윤은 김종민에게 "야호 해주세요"라고 요청한다. 김종민이 자신만의 방식으로 '야호'를 외치자 멤버들은 "아예 몰라"라며 웃음을 터뜨린다.오프닝에서는 제한 시간 10분 안에 10개의 문제를 풀어야 하는 레벨 테스트도 진행된다. 예상보다 어려운 문제가 이어지자 멤버들은 문제 풀이에 집중한다.앞서 "여기선 상위권일 것 같다"며 자신감을 보였던 김종민도 고난도 문제 앞에서 고전한다. 김종민은 좀처럼 답을 찾지 못하자 "왜 이런 규칙을 만들어 놓은 거야"라고 말한다. 이를 지켜보던 문세윤은 "하지 마. 확 찢어버려"라고 맞장구친다.거제에서 펼쳐지는 '1박 2일' 멤버들의 여행기는 오는 16일 오후 6시 10분 방송을 통해 공개된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr