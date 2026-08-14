배우 윤미라가 공식 행사에 참석한 모습이다. / 사진=텐아시아 DB

배우 윤미라가 과거 간통 혐의로 겪었던 억울함을 털어놨다. / 사진='윤미라' 유튜브 영상 캡처

배우 윤미라가 40여 년 전 자신을 둘러싼 간통 혐의 사건을 떠올리며 억울한 심정을 털어놨다.지난 13일 유튜브 채널 '윤미라'에는 '파주 아울렛 간다면 이 브랜드 참지 마세요 그리고 40년 만에 꺼낸 이야기'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 아울렛을 찾아 쇼핑을 즐기는 윤미라의 모습이 담겼다.윤미라는 제작진과 식사를 하던 중 오랜 시간 자신을 따라다닌 과거 사건을 언급했다. 그는 "나에게 아직까지도 따라다니는 주홍글씨가 있다. 그 억울함은 안 겪어본 사람은 모른다"며 "4년 걸려서 무혐의를 받았지만 사람들은 과정만 알지 결과는 안 본다"고 씁쓸한 심경을 드러냈다.윤미라는 1978년 간통 혐의로 피소돼 오랜 기간 법적 공방을 벌였다. 재판 내내 혐의를 부인했던 윤미라는 4년 만에 공소기각 결정이 내려지면서 간통 혐의를 벗을 수 있었다.제작진이 "(사실관계를) 정리해 볼 생각은 없느냐"고 묻자 윤미라는 "벌써 50년이 다 되어가는 일인데 뭘 새삼스럽게"라고 답했다. 이어 "그 시대 사람들도 같이 죽을 것 아니냐. 그러면 잊히는 거다. 지겹다. 같이 죽어야 한다"고 담담하게 말했다.윤미라는 해당 사건이 불거졌을 당시 28세였으며, 할리우드 진출을 앞두고 있었다고 회상했다. 그는 테렌스 영 감독의 작품 오디션에 합격해 계약까지 맺었다며 "감독님이 얼마나 나를 예쁘게 봤는지 극 중 이름을 '미라'로 변경하기도 했다"고 말했다. 그러나 간통 혐의에 휘말리면서 할리우드 진출은 결국 무산됐다. 윤미라는 "그해 상 받은(대종상 여우주연상) 해에 다 날아갔다"고 설명했다.윤미라는 1951년생으로 올해 74세다. 그는 지난달 29일 '라디오스타'에 출연, 연기 인생 57년 만에 처음으로 예능에 도전해 화제를 모았다. 또한 윤미라는 현재 개인 유튜브 채널을 운영하며 대중과 소통하고 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr